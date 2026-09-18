Çinli şirketin finanse ettiği 100 megavatlık güneş santrali Bakü'de şebekeye bağlandı

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HABER: Azerbaycan'da inşa edilen Çin sermayeli 100 megavatlık güneş enerjisi santrali şebekeye bağlandı

TARİH: 18 Eylül 2026

UZUNLUK: 00: 00: 45

YER: Bakü, Azerbaycan

KATEGORİ: Ekonomi





ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Gobustan Güneş Enerjisi Santrali'nden çeşitli görüntüler





HABERİN İÇERİĞİ:

Azerbaycan'da Çinli enerji şirketi Universal Enerji Limited Şirketi'nin finanse edip inşasını gerçekleştirdiği 100 megavatlık Gobustan Güneş Enerjisi Santrali, başkent Bakü'de düzenlenen törenle şebekeye bağlandı.





ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Azerbaycan'da Çinli enerji şirketi Universal Enerji Limited Şirketi'nin finanse edip inşasını gerçekleştirdiği 100 megavatlık Gobustan Güneş Enerjisi Santrali, başkent Bakü'de düzenlenen törenle şebekeye bağlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çarşamba günkü törende yaptığı açıklamada, 2025 yılında kapsamlı stratejik ortaklık kuran Azerbaycan ile Çin arasında çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin istikrarla ilerlediğini söyledi.

Santralin yılda yaklaşık 200 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi bekleniyor. Bu elektrik sayesinde yaklaşık 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu sağlanabileceği ve karbon emisyonlarının yaklaşık 97.000 ton azaltılabileceği belirtiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bakü'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua