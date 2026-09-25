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ESO'nun seminerinde hava kaçaklarının bütçeye ve karbon emisyonuna etkisi ele alındı

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ESO'nun seminerinde hava kaçaklarının bütçeye ve karbon emisyonuna etkisi ele alındı
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ESO, sanayide verimlilik ve yeşil dönüşüm için basınçlı havada enerji tasarrufu semineri düzenledi. Seminere üye firmaların bakım ve enerji yönetimi temsilcileri katıldı; hava kaçaklarının bütçe ve karbon emisyonlarına etkisiyle tasarruf imkanları değerlendirildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından, sanayide verimliliği artırma ve yeşil dönüşümü destekleme çalışmaları kapsamında "Basınçlı Havada Enerji Tasarrufu ve Hava Kaçakları Tespiti Semineri" düzenlendi.

ESO'nun 50. Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, üye firmaların bakım ve enerji yönetimi birimlerinden temsilciler katılım sağladı. Düzenlenen seminerde basınçlı hava üretim maliyetleri, hava kaçaklarının işletme bütçelerine ve karbon emisyonlarına etkileri masaya yatırılırken, Eskişehir sanayisinden çeşitli uygulama örnekleri de ele alındı. Etkinlik boyunca katılımcılar, hava kaçaklarının tespiti ve giderilmesiyle işletmelerde sağlanabilecek tasarruf imkanlarını detaylı bir şekilde değerlendirme fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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