Akdeniz'in en derin mavi karbon rezervi Bodrum'da tescillendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Türkiye'nin en kapsamlı derin deniz haritalama operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği duyuruldu. Bodrum Yarımadası ve Gökova Körfezi'nin su altı haritasını çıkaran uzmanlar, Akyarlar ile Kos Adası arasında kesintisiz uzanan ve Akdeniz'in en derin sınırına ulaşan devasa bir deniz çayırı kuşağı tespit etti. Bölge, Bodrum'un en önemli 'mavi karbon rezervi' olarak tescillendi.

Ekomiras Derneği öncülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen çalışma tamamlandı. 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında 'Gatemarine III' araştırma gemisiyle gerçekleştirilen çalışmalar, Bodrum'un su altındaki ekolojik altyapısını ve topoğrafyasını yüksek çözünürlükle ortaya koydu. Bodrum Yarımadası'nın çevresini kapsayan 12 günlük saha çalışmasında, 20'den fazla ada ile çok sayıda koy ve kıyısal geçiş bölgesi incelendi. Uzman ekipler, 12 ila 65 metre derinlik aralığında sonar sistemleriyle sistematik taramalar yaptı.

KOS ADASI'NA UZANAN KESİNTİSİZ ÇAYIR KUŞAĞI

4 Haziran'da yapılan ölçümlerde 25 ila 36 metre derinlik konturları arasında gerçekleştirilen taramalarda, Akdeniz için hayati öneme sahip Posidonia oceanica türü deniz çayırlarının Akyarlar ile Kos Adası arasında kesintisiz bir kuşak oluşturduğu belirlendi. Deniz çayırlarının dikey dağılımının yaklaşık 40 metre derinliğe kadar sürdüğü tespit edildi. Uzmanlar, 40 metre derinliğin Posidonia deniz çayırlarının Akdeniz genelinde ulaştığı azami sınır olduğuna dikkat çekti. Çayırların bu derinlikte de canlılığını korumasının, Bodrum deniz suyunun kalitesi ve ekolojik bütünlüğünün göstergesi olduğu değerlendirildi.

Meteor Koyu ve Çatal Adalar açıklarında da benzer yoğunlukta sağlıklı çayır alanları belgelendi. Bilim insanları, bu hattı Bodrum'un en önemli mavi karbon rezerv alanı olarak tanımladı. Araştırmada elde edilen yüksek çözünürlüklü batimetrik veriler, Bodrum'un su altı topoğrafyasını da ayrıntılı şekilde ortaya koydu. Büyük Kiremit Adası çevresinde 10 metreden aniden 80 metreye inen dik deniz altı yamaçları tespit edildi. Çatal Ada ve Yıldız Adası çevresinde de yüksek eğimli yapılar belirlenirken, Orak Adası, Alakışla Bükü ve Çökertme hattındaki derinliklerin 29 ila 45 metre arasında değiştiği ölçüldü.

'40 METREYE KADAR UZANAN KESİNTİSİZ POSİDONİA HAVZASI'

Ekomiras Derneği Kurucusu ve Deniz Biyoloğu Dr. Mert Gökalp, "Project Posidonia kapsamında yıllardır Bodrum kıyılarını haritalıyoruz. Bu sonar operasyonu, ilk kez 10 ila 65 metre arasındaki derin habitatları da çalışmamıza dahil etmemizi sağladı. Akyarlar ile Kos Adası arasında 40 metreye kadar uzanan kesintisiz ve sağlıklı Posidonia havzasını belgelemek hem bilimsel hem de koruma stratejileri açısından son derece önemli" dedi.

Kuzey Bodrum'da elde edilen verilerin dikkat çekici olduğunu belirten Dr. Gökalp, "Çayır sınırlarının 35 metreden 15 metreye gerilemiş olması, kümülatif insan baskısının ne kadar derin izler bıraktığını somut olarak gösteriyor. Bu veriler yalnızca akademik bir kayıt değil, gelecekte ilan edilecek deniz koruma alanları, çapa yasağı uygulanacak bölgeler ve kıyı ÇED süreçleri için doğrudan kullanılabilecek bir karar destek belgesidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı