Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığınca hazırlanan Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (TR ETS) Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelikte Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin uygulanmasına ilişkin kurallar belirlendi.

Bu kapsamda, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi, ulusal ve uluslararası düzeyde iklim dostu dönüşüm ve yeşil kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacak.

Diğer yandan, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulması ve uygulanmasıyla, Paris Anlaşması uyarınca sunulan Ulusal Katkı Beyanı'nda (NDC) yer alan emisyon azaltım hedeflerine ulaşmada öngörülen araçlardan biri hayata geçirilmiş olacak.

Yönetmelikle, halihazırda yürürlükte bulunan 17 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik" hükümleri tek bir mevzuat çatısı altında toplandı. Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ile uyumlu biçimde izleme, raporlama, doğrulama ve piyasa işleyişine ilişkin hükümler entegre edilerek, ulusal ve uluslararası iklim yükümlülüklerinin yerine getirilmesini destekleyecek kurumsal ve düzenleyici altyapının oluşturulması hedeflendi.

Yönetmelikle, Türkiye'de kurulacak Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi aracılığıyla sera gazı emisyonlarının azaltımının teşvik edilmesi, düşük karbon üretim teknolojilerine geçişin hızlandırılması ve yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, 42 madde, 6 geçici madde ve 7 ekten oluşan yönetmelikle, sistemin kapsamı, emisyon üst limiti, sera gazı emisyon izni, tahsisatların dağıtımı, geçerliliği ve teslimi, piyasa esneklik mekanizmaları, piyasa istikrar rezervi, yükümlülükler mekanizmasıyla izleme, raporlama ve doğrulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

"Yeşil dönüşüm sürecimiz hızlanacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yönetmeliğe ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olan Emisyon Ticaret Sistemi ile karbon piyasasının hukuki çerçevesini belirlemiş olduk. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle yeşil dönüşüm sürecimiz hızlanacak, uluslararası ticaretteki rekabet gücümüz korunacak, yeşil istihdam daha da hız kazanacak. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA