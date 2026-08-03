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Çin, kilit sektörlerde 'karbon verimliliği liderleri' seçimini başlattı

Çin, kilit sektörlerde 'karbon verimliliği liderleri' seçimini başlattı
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BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin, kilit önemdeki sektörlerde ilk "karbon verimliliği liderlerini" belirlemeye yönelik süreci başlattı.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin, kilit önemdeki sektörlerde ilk "karbon verimliliği liderlerini" belirlemeye yönelik süreci başlattı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve iki hükümet kurumu tarafından ortaklaşa yayımlanan duyuruya göre, bu adım hem sanayi işletmeleri arasında enerji tasarrufu ve karbon azaltımına yönelik iyileştirmelerin kolaylaştırılmasını hem de kilit sektörlerin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünün ilerletilmesini amaçlıyor.

"Karbon verimliliği lideri" unvanına yönelik seçim sürecinde yer alma hakkı kazanan beş sektörün, elektrolitik alüminyum, çimento klinkeri, sentetik amonyak, etilen ve metanol sektörleri olduğu belirtildi.

Çin daha önce başlattığı "enerji verimliliği liderleri" programında sekiz parti halinde 35 alt sektörden 224 işletmeye bu unvanı vermişti. Endüstriyel sülfürik asit ve buzlu asetik asit gibi yeni sektörlerin de eklenmesiyle programda an itibarıyla toplam 43 alt sektör yer alıyor.

"Karbon verimliliği ve enerji verimliliği liderleri" unvanını kazanabilmek için işletmelerin, belirli bir yeşil enerji tüketim eşiğini aşması ve aynı zamanda ülkede yasaklanmış veya kullanımdan kaldırılmış ürünler kataloğunda yer alan hiçbir işlem, ekipman veya ürünü kullanmaması gerekiyor.

Çin Elektronik Standardizasyon Enstitüsü Başkan Yardımcısı Chen Daji, "Enerji ve karbon verimliliği liderlerinin belirlenmesi, kapsamlı enerji tasarrufu ve karbon azaltma dönüşümlerinin teşvik edilmesinde hayati önem taşıyan bir önlem olarak öne çıkıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
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