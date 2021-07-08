Kahve ile Kafe arasında Genç Girişimcilerin Mekânı: Balat

Son yılların en popüler dizilerinin ev sahibi, sırt sırta vermiş renkli ahşap evleriyle, birbiri ardına açılmış kafeleriyle, tasarım dükkânlarıyla, modern antikacılarıyla ve mezatlarıyla İstanbul'un parlayan adresi Balat.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yerli ve yabancı gezginlerin uğrak yeri olan Balat genç girişimciler için de fırsatlar sunuyor. Türk mutfağının lezzetlerini yeniden yorumlayan, bu lezzetleri Balat'ın kendine has mekânlarında servis eden genç girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Haliç'e nazır lezzetler: Tantuni taco, Mesto kahve

Balat'ı gezerken etkilenen ve işletmecilik yapmaya başlayan 33 yaşındaki Mehmet Geçili serüvenini;

"Kimi iki kimi üç katlı ahşap kafelerin gıcırdayan merdivenlerinden çıkan insanlar karşılarında bir anda Haliç'i görünce çok etkileniyor. Hala yaşayan mahalle kültürüne şahitlik ediyor. Açıkçası ben de bundan çok etkilendim. Farklı mutfaklar ile Türk mutfağından sentezlediğim lezzetleri, Haliç'e nazır bir yerde insanlara sunmak istedim.

Tantuni tacomuz, Balat Burgerimiz hatta farklı dinlerin ve kültürlerin en güzel harmanlandığı yerlerden biri olan Balat'ı baz alarak yaptığımız Mesto kahvemiz bu duygularla ortaya çıktı ve menümüze girdi." sözleriyle özetliyor.

Yenilenen binalarda tarihi solumak

Yönetmen Miraç Kazancı ise Balat'ın doğal bir film platosu olduğunu, kendisinin de Balatlı olma sürecinin film yaparken başladığını belirtiyor. Dünyanın en büyük metropollerinde Balat gibi bir mekan bulmanın mümkün olmadığını, adeta zamanın durduran, ilham verici bir semt olduğunun da altını çiziyor.

Kazancı, içinde oturduğu yapı için "Neredeyse harabe durumunda olan ancak Haliç'in en güzel göründüğü, eski bir Rum evi olan bu binayı görünce, bu tarihin bir parçası olmak istedim. Öncelikle binanın temizlenmesini, düzenlenmesini ve güzelliğinin ortaya çıkmasını sağladık. Şimdi, içine girenler, bir film sahnesine girmiş gibi hissediyor, adeta tarihe dokunuyor." diyor.

Tarihi Yarımada'nın gözde muhiti Balat, sokakları, evleri, camileri, kiliseleri, kafeleri ile ziyaretçilerini bekliyor.