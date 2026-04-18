Süper Lig'de nefes kesen son! Kocaelispor, 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı 90+8'de aldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

KOCAELİSPOR PUANI 90+8'DE ALDI

Göztepe, 3. dakikada Janderson ile öne geçerken, sarı-kırmızılılar maçın son saniyelerine kadar üstünlüğünü sürdürdü. Kocaelispor forması giyen Show, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçın uzatma anlarında penaltı kazanan yeşil-siyahlılarda topun başına gelen Serdar Dursun, 90+8'de skoru 1-1 yaptı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten Göztepe, 5. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kocaelispor ise 36 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Göztepe, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.