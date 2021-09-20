Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

BOLU'da, Hatice D. (45) eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Iraklı İbdisa K. (19) ile telefonla görüşüp caddede buluştu. "Kocamı elimden aldın" diye bağıran Hatice D. ve yeğeni, İbdisa K.'yi çocuğunun önünde darbetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice D. eşi Osman D.'nin, bir çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Osman D., ilişkisini öğrenen eşine, "Benim peşimi bırakmıyor. Telefon numarasını size vereyim gidin konuşun" dedi. Bunun üzerine Hatice D. ve yeğeni Gülhan D. telefonla aradıkları İbdisa K. ile kentin en işlek caddesinde buluştu.

Kavgayı ayıran Erhan Saçan, "Ben burada esnafım. Baktım 2 kişi bir kadını dövüyor. Etraflarında yüz kişi var kimse müdahale etmiyordu. Mecburen ben müdahale ettim. Kadını alıp buraya getirdim. İnsanlık görevimi yaptım" dedi.