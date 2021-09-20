Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

BOLU'da, Hatice D. (45) eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Iraklı İbdisa K. (19) ile telefonla görüşüp caddede buluştu.

BOLU'da, Hatice D. (45) eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Iraklı İbdisa K. (19) ile telefonla görüşüp caddede buluştu. "Kocamı elimden aldın" diye bağıran Hatice D. ve yeğeni, İbdisa K.'yi çocuğunun önünde darbetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice D. eşi Osman D.'nin, bir çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Osman D., ilişkisini öğrenen eşine, "Benim peşimi bırakmıyor. Telefon numarasını size vereyim gidin konuşun" dedi. Bunun üzerine Hatice D. ve yeğeni Gülhan D. telefonla aradıkları İbdisa K. ile kentin en işlek caddesinde buluştu.

Hatice D., İbdisa K.'den eşiyle görüşmeyi bırakmasını istedi. İbdisa K.'nin Osman D. ile görüşmeye devam edeceğini söylemesi üzerine kadınlar arasında Kavga çıktı. Hatice D. kavgada "Kocamı elimden aldın" diye bağırdı. Hatice D. ve yeğeni, İbdisa K.'yi bebek arabasındaki çocuğunun yanında darbetti. Cadde ortasında saç saça kavga eden kadınları çevredekiler güçlükle ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından fenalaşan Hatice D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbdisa K. ise, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kavgayı ayıran Erhan Saçan, "Ben burada esnafım. Baktım 2 kişi bir kadını dövüyor. Etraflarında yüz kişi var kimse müdahale etmiyordu. Mecburen ben müdahale ettim. Kadını alıp buraya getirdim. İnsanlık görevimi yaptım" dedi.


Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Gülşen Demet Akalın
Spor Mustafa Denizli Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Mahmut Özer Rüya Tabirleri Aziz Kocaoğlu Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:35:57. #1.11#