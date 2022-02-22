İstanbul elektrik kesintisi! 22-23 Şubat İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSTANBUL (Haberler.com) - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 22 Şubat Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11926456

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1902., 1907., 1908., 1910., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11977316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 894., 896., 910. sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771749

İSTANBUL ESENYURT ilce -SÜLEYMANİYE mah sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771805

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1401. sk/ ÖRNEK mah 1369., 1373., 1375. sk bölgelerinde 22/02/2022 12:00:00 - 22/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771820

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 22/02/2022 16:00:00 - 22/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926499

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZ, DENİZATI, OKYANUS, SANDAL, YOSUN sk bölgelerinde 23/02/2022 00:00:00 - 23/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11980317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1207., 1211., 1212., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 23/02/2022 09:00:00 - 23/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771880

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3063., 3067., 3105., 3109., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 23/02/2022 09:30:00 - 23/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12029494

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1458., 1462., 1465., 1466. sk bölgelerinde 23/02/2022 10:00:00 - 23/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11926761

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, KİRAZ sk/ FEVZİ ÇAKMAK mah KAYA sk/ KANARYA mah ALAKARGA sk/ SULTAN MURAT mah KAYA sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11963316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk bölgelerinde 22/02/2022 00:00:00 - 22/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11967316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 22/02/2022 02:00:00 - 22/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11969316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1316., 1317., 1319., 1322., 1324., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 22/02/2022 05:00:00 - 22/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771785

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk/ YAVUZ SELİM mah 1016. sk/ YENİGÜN mah BAĞCILAR sk/ YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11757320

İSTANBUL BAĞCILAR, GÖZTEPE MAH, KARANFİL, VİŞNE, SÜMBÜL, UMUT,SELİM, PAŞA , PANAYIR, 2284, 2283, bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11758316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1326., 1330., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630115

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1404., 1405., 1406., 1418., 1420., 1421., 1422., 1423., SABİA sk bölgelerinde 22/02/2022 09:00:00 - 22/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630122

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., BAHAR, GÜLBAHAR, HALKALI sk bölgelerinde 22/02/2022 12:00:00 - 22/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11991323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 8., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 22/02/2022 12:00:00 - 22/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11971316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 23/02/2022 00:00:00 - 23/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11973317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 30. sk bölgelerinde 23/02/2022 05:00:00 - 23/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11772037

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 23/02/2022 09:00:00 - 23/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630129

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1381., 1498., 1499., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk bölgelerinde 23/02/2022 09:00:00 - 23/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630131

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1477., 1481., 1485., 1486., 1487., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 23/02/2022 12:00:00 - 23/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11926455

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK 2, ÇAYIR, İPEK sk bölgelerinde 22/02/2022 00:00:00 - 22/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926457

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 22/02/2022 02:00:00 - 22/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926459

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 22/02/2022 02:00:00 - 22/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926458

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 22/02/2022 02:00:00 - 22/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926738

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah OKTAY, TAYLAN, ÇUHADAR sk bölgelerinde 22/02/2022 15:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926742

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKPINAR, CEYLAN 1, HORASAN, HÜRRİYET, HİSAR, KAVAKTEPE, PAPATYA, PINARLI 1, SÖĞÜT, YİĞİT, ÖNDER, ŞAFAK, ŞAHİN 1 sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 128. sk bölgelerinde 22/02/2022 15:00:00 - 22/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926474

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.BİLLUR, ALPTEKİN, BARBAROS, BAYBURT, BERRAK 1, BOSTAN, DEREBOYU 1, ER, FETİH, GÖKTAŞ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 5., KOCASİNAN 6., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MİNİK, MİTHATPAŞA 1, MİTHATPAŞA 7., TEKEL, TEVFİK FİKRET, ZEKİ MÜREN, ÇAMLIDERE, ÖNDER 1, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 23/02/2022 12:00:00 - 23/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11458307

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 22/02/2022 10:00:00 - 22/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11697907

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., ATATÜRK, MİMAR SİNAN, U, V sk/ UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 23/02/2022 10:00:00 - 23/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11473326

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 160/1., 161., 169., 170., 171., 172., 174., 176., 177., 178., 179., 180., 182., 183., 30., 32., 33., ORDU, ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 23/02/2022 10:00:00 - 23/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11844326

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 22/02/2022 00:01:00 - 22/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11844320

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk/ KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 22/02/2022 00:01:00 - 22/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11847316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 22/02/2022 00:01:00 - 22/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11847329

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 23/02/2022 00:01:00 - 23/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11847325

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 23/02/2022 00:01:00 - 23/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11847317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 23/02/2022 00:01:00 - 23/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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