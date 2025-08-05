İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Ağustos 2025 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? - SON DAKİKA
5 Ağustos 2025 Pazartesi günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…
5 Ağustos2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 5 Ağustos2025 Pazartesi günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA
İstanbul'da bugün hissedilen bir deprem meydana gelmedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sabah saatlerinde Marmara Denizi açıklarında düşük şiddette bazı sarsıntılar kaydedildi. Ancak bu depremlerin büyüklüğü 2.5 ve altı seviyelerde olduğu için şehir genelinde hissedilmedi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nde zaman zaman bu tür küçük ölçekli depremlerin meydana gelmesinin olağan olduğunu belirtiyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.