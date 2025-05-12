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İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 12 Mayıs Pazartesi az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON depremler listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 12 Mayıs Pazartesi az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON depremler listesi!
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12 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 12 Mayıs Pazartesi az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON depremler listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

12 Mayıs 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul'da şiddetli bir deprem yaşandığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak bölgede sismik hareketlilik sürüyor ve zaman zaman küçük çaplı sarsıntılar kaydediliyor. 11 Mayıs'ta, Marmara Denizi'nde, Beylikdüzü açıklarında 1,4 büyüklüğünde mikro bir deprem meydana geldiği bildirildi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 12 Mayıs Pazartesi az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON depremler listesi!İstanbul'da son depremler

Daha önce ise, 23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde güçlü bir deprem gerçekleşmişti. Bu sarsıntı, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin birçok noktasında hissedilmiş, ardından çeşitli artçı depremler yaşanmıştı.

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından, uzmanlar kentte her an depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 12 Mayıs Pazartesi az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON depremler listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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