İklim kanunu nedir, maddeleri nelerdir? Türkiye iklim yasasını kabul etti mi?

İklim Kanunu nedir, kapsamı ve maddeleri neleri içeriyor? Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı yasal düzenlemeler kamuoyunun gündeminde yer alırken, "Türkiye İklim Kanunu'nu kabul etti mi?" sorusu da merakla araştırılıyor. Çevre politikalarının ve sürdürülebilirlik adımlarının yasal zemine oturtulmasını hedefleyen bu düzenlemenin içeriği ve Meclis süreci yakından takip ediliyor. İşte Türkiye'nin iklim yasasıyla ilgili son gelişmeler ve kanunun detayları…

İKLİM KANUNU NEDİR?

İklim Kanunu, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında attığı yasal adımları ve çevre politikalarını kapsayan çerçeve bir yasadır. Bu kanun ile amaçlanan; sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliğine uyum sürecinin yasal güvence altına alınmasıdır.

İklim kanunu nedir, maddeleri nelerdir

Türkiye'de uzun süredir üzerinde çalışılan İklim Kanunu Taslağı, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu yasa, aynı zamanda Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi için kritik bir adım olarak görülmektedir.

İklim Kanunu'nun içeriğinde şu başlıklar öne çıkar:

Sera gazı azaltım hedefleri

Karbon ticaret sistemi ve karbon vergilendirmesi

Temiz enerji dönüşüm politikaları

Yeşil finansman ve sürdürülebilir yatırımlar

İklim riski raporlama ve denetim süreçleri

Belediyeler ve özel sektör için çevre uyum yükümlülükleri

Türkiye iklim yasasını kabul etti mi

İKLİM KANUNU MADDELERİ NELERDİR?

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesini yasal zemine oturtmayı hedefleyen İklim Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim risklerinin yönetilmesi ve yeşil dönüşümün desteklenmesi gibi birçok kritik başlığı içeriyor. Peki, İklim Kanunu maddeleri nelerdir? İşte iklim kanununda bahsi geçen maddeler:

1. İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları

Her ilde, valilikler öncülüğünde kurulacak bu kurullar, iklim değişikliğiyle ilgili yerel düzeyde strateji ve eylem planlarını hazırlayacak ve uygulamaları takip edecek.

2. Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması

Ulusal Katkı Beyanı ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, kamu ve özel sektör sera gazı salımlarını azaltmakla yükümlü olacak.

3. İklim Değişikliği Başkanlığı

İklim değişikliğiyle mücadele politikalarının yürütülmesi ve koordinasyonu için yeni bir başkanlık oluşturulacak. Başkanlık, sera gazı raporlaması, yeşil taksonomi ve karbon hesaplama sistemleri geliştirecek.

İKLİM KANUNU MADDELERİ

4. Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)

Karbon piyasasını oluşturmak amacıyla ulusal düzeyde Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. İşletmeler, sera gazı salımı için izin alacak ve karbon tahsisatlarına tabi olacak.

5. Karbon Piyasası ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

İhracat ve ithalatta karbon ayak izi kriterlerine dayalı düzenlemeler yapılacak. Özellikle AB ile ticarette önemli rol oynayacak bu sistem, Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek.

6. İdari Para Cezaları

Sera gazı emisyonu bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında para cezası uygulanabilecek.

7. Yeşil Finansman ve Temiz Teknoloji Teşvikleri

İklim dostu projelere finansal destek sağlanacak; temiz enerji, geri dönüşüm ve çevre teknolojilerine teşvikler artırılacak.

İklim yasası neleri kapsıyor

TÜRKİYE İKLİM YASASINI KABUL ETTİ Mİ?

Güncel duruma göre: Türkiye, İklim Kanunu Taslağı'nı hazırlayarak 2024 yılı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Ancak henüz yasa resmen kabul edilmedi. Taslak hâlindeki bu düzenleme, komisyon sürecinden geçerek genel kurul gündemine alınmayı bekliyor.