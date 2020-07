Habermetre, haftalık şirketler gündemini raporladı Habermetre, 6 – 12 Temmuz haftasında markalar hakkında öne çıkan gelişmeler ve iletişim faaliyetleri kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı. Vestel'in açıkladığı "603 Yeni İşçi İstihdamı" haftanın haberi oldu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 17 bin kişilik istihdam kapasitesiyle ülkenin öncü sanayi kuruluşları arasında yer alan şirket, istihdama yeni ve büyük bir katkı daha sağlayacak. Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan, "Vestel'de görev yapmak üzere temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadrosuna 603 kişi daha eklenecek." ifadelerini kullandı.

Habermetre verilerine göre, "Vestel – 603 Yeni İşçi İstihdamı" yansımaları ile ilgili web sitelerinde 415 adet haber yansıması, 492.129 okunma sayısına ve 94.710$ reklam değerine ulaştı. 8 sitede manşet, 41 haberde ana sayfada yer alan içerik, toplamda 57 saat manşet, 206 saat ana sayfa görünümü sağladı. Ayrıca ilgili haberlerin 43 kez tweetlendiği tespit edildi.

Acun Ilıcalı'nın OPPO'nun yeni reklam yüzünün olmasından, "Ülker - 2019 Sürdürülebilirlik Raporu"na kadar 6 – 12 Temmuz haftasının öne çıkan haberlerini sizler için derledik.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK/SPONSORLUK/KSS

KAGİDER ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceğin Kadın Liderleri" projesinin 2020 yılı yeni dönem başvuruları açıldı.

Migros ve Macrocenter mağazalarından alışveriş yapanlar aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunabilecek. Müşteriler, özel olarak hazırlanan 50 lira tutarındaki İyilik Kartı'nı aldığında, Migros yüzde 5 ilave katkıda bulunacak. Türk Kızılay da bu kartları Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

QNB Finansbank, 2015 yılından bu yana öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerini bu yıl da Habitat Derneği ile "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi ile sürdürüyor. Bu sene ikincisi düzenlenecek Scratch Cup 2021'in başvuruları başladı.

Rönesans Holding'in hayır işlerine ayırdığı bütçe yüzde 256 arttı. Holding, 2019 yılında hayır işlerine toplam 582 milyon 312 bin TL ayırdı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 11. Sezon Fark Yaratanlar'ı tanıtıldı. 2009 yılından bu yana 42 şehirden 190 Fark Yaratan'a ulaşan, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 'Fark Yarat Hayatlar Değişsin' sloganıyla yeni sezona başladı.

Schneider Electric, EcoStruxure Microgrid Advisor ve NEO Network çözümleri ile sürdürülebilirlik alanında çalışan uluslararası bir vakıf olan Solar Impulse Foundation tarafından "Solar Impulse Verimli Çözüm" ödülüne layık görüldü.

SEDAŞ, sürdürülebilirlik için Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayacak. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında çalışmalarına hız veren Sakarya Elektrik Dağıtım, bu doğrultuda Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atmayı planlıyor.

TEB Girişim Bankacılığı, projelerini gerçekleştirmek isteyen girişimcilerin ihtiyacına yönelik oluşturulmuş geniş hizmetler sunmaya ve TİM-TEB Girişim Evi ile girişimcileri desteklemeye devam ediyor. TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, "Global pazarlarda iş yapmak isteyen girişimcilerimiz için programlarımız ve desteklerimiz de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik" projesiyle Avrupa Komisyonu tarafından girişimciliğin ve KOBİ'lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel, yerel düzeydeki iyi uygulamaların ödüllendirildiği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA) kapsamında "Ulusal Şampiyon" seçilerek Türkiye'yi Avrupa Komisyonu'nda temsil etmeye hak kazandı.

Ülker, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları anlatan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Ülker, toplam atıklarının yüzde 91'ini geri dönüştürdü. Yaklaşık bin 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk 2 bin 502 kilowatt enerji tasarrufu sağladı. 2014 yılından bu yana dağıtım ağındaki sürekli iyileştirmelerle 2,2 milyon kilometre daha az yol kat etti.

Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması sonuçlandı. FreeZone Müzik Yarışmasının bu yılki kazananı halk oylamasıyla Antalya'dan Gülşah Kömür oldu.

ÜRÜN/KAMPANYA

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Kredi ihtiyacının yüksek olduğu bu dönemde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile yaptığımız iş birlikleriyle müşterilerimize 12, 36 ve 60 aylık ödeme kolaylıkları sağlayacağız" dedi.

BiTaksi ve Fiat, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak için güçlerini birleştirerek, Türkiye'deki ilk 'Kabinli Taksi' projesini hayata geçirdi. Dünyada ilk kez bir mobil uygulamanın ve otomobil markasının iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında, hem yolcu hem de sürücülere güvenli ve izole yolculuk imkanı sağlanmış oluyor.

BtcTürk, yedi kıtadan yabancı kullanıcılarına Bitcoin ve kripto para yatırma hizmeti sunmaya başladı. BtcTürk CEO'su Özgür Güneri, şirketin yurtdışındaki müşteriyle buluşarak ağını genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

DAP Yapı'dan 3'üncü yılda ödeme imkanı sunuldu. Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP Yapı kalitesiyle sunulan Validebağ Konakları, Emlak Konut GYO'nun başlattığı "Hayallerini Erteleme Türkiye" kampanyası ile fırsatlar sunmaya devam ediyor.

DenizBank, 1 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini DenizBonus Bireysel ve Business Kredi Kartları ile "DenizKartım" uygulamasından gerçekleştirecek müşterilerine, faizsiz ve ücretsiz 6 taksit fırsatı sunuyor.

Fiat Professional, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle Temmuz ayında iddialı bir satış kampanyasını hayata geçiriyor. Fiat, Doblo ve Fiorino modellerinde 6 ay ödemeleri erteliyor.

Ford, ticarete yön veren modelleri Transit ailesi ve Tourneo ve Transit Custom'ın segmentinde yenilikçi ve çevreye duyarlı hibrit teknolojisine sahip versiyonlarını tanıttı.

Garanti BBVA, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Bayram Kredisi sunuyor.

Huawei'nin dizüstü bilgisayarları MateBook D15, MateBook D14 ve MateBook 13, birçok farklı kullanım senaryosunda kendilerine has özellikler sunuyor.

Huawei, kendi mobil mağazasından sonra şimdi de Huawei Online Mağaza'sını mobile yayınladı.

Migros Sanal Market, coğrafi yaygınlığının artması ve Türkiye'nin her ilindeki müşterilere ulaşabilmesi için hizmet verdiği il sayısını Temmuz ayı itibarıyla 81'e çıkarttı.

OPPO, 4 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında satın alınacak Reno2 Z model cep telefonunun yanında ücretsiz olarak Ekran Koruma Garantisi vereceği yeni bir kampanya başlattı.

OPPO, Reno 3 serisi için hazırladığı reklam filminde Acun Ilıcalı'yla birlikte çalıştı. Ünlü isim, kızlarıyla birlikte Oppo Reno 3 Pro'nun kamerasını odaklanacak bir reklam filminde yer aldı.

QNB Finansbank nakit ihtiyacı olan müşterilerine Kurban Bayramı'na özel, aylık yüzde 0,84'ten başlayan faiz oranı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunacağını duyurdu.

Samsung'un geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı Galaxy S20 ailesinin kamera özellikleri yeni güncellemeler sayesinde Galaxy A51 ve A71'e geldi.

Şekerbank, bayram kampanyasıyla 60 aya varan vadeler, yüzde 0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkanı ile finansman desteği sağlayacak.

Turkcell, Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları için kulüplerine destek olabilecekleri iki özel dijital paketi satışa sundu. 'Kırmızı Siyah' ve 'Tam Destek' isimli özel dijital paketlerle taraftarlar bir yandan takımlarına destek olurken diğer yandan ayrıcalıklı olarak Turkcell'in dijital servislerinden faydalanabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Trendyol, daha çok KOBİ'nin e-ticarete başlaması için 'Trendyol ile İşini Büyüt' destek programını başlattı.

Türk Telekom'un, ''Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi''ne, siber vatan oluşturma vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı''nın toplumda dijital farkındalık çağrısına katkı sağlamak amacıyla başlattığı online Siber Güvenlik Kampı'na 2 bin 500 genç başvurdu.

Türkiye İş Bankası, 3D Secure doğrulama altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3D Secure 2.0'ı üye işyerlerine açan ilk banka oldu.

Vodafone Freezone ve InGame Group, oyun dünyasında yeni bir sayfa açmak amacıyla iş ortaklığına imza attı.

Yapı Kredi ile Amazon.com.tr yapılan iş birliği çerçevesinde Yapı Kredi Worldcard sahipleri 6-31 temmuz tarihleri arasında Amazon.com.tr'den yapacakları ilk 500-999 lira arası alışverişlerinde 50 lira Worldpuan, ilk 1.000 lira ve üzeri alışverişlerinde ise 100 lira Worldpuan kazanıyor.

KURUMSAL/GENEL

Akbank Private Banking, dijital müşteri deneyiminde Güneydoğu Avrupa'nın en iyisi seçildi. Financial Times Grubu'nun yayını Professional Wealth Management (PWM), Wealth Tech Awards 2020 kapsamında Akbank Private Banking'i, "Dijital Müşteri Deneyiminde Güneydoğu Avrupa'nın En İyisi" seçti.

Baymak, Ocak – Haziran döneminde satış gelirlerini yüzde 8 artırarak 400 milyon TL'nin üzerine taşıdı. Baymak CEO'su Ender Çolak, "Dünyayı saran virüsün yarattığı tüm olumsuz gelişmelere rağmen tarihimizin en yüksek ilk yarıyıl cirosuna ulaştık. Sektörümüzdeki tüm daralma beklentilerine karşın Baymak olarak büyümemizi sürdürecek; yıl sonunda 1 milyar TL ciro barajını aşmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Boğaziçi Bilgisayar, Çinli teknolojik alt yapı şirketi H3C ile distribütörlük anlaşması imzaladı. 2021 ve sonrasında Çinli şirketin üretim bazında Türkiye'ye yatırım yapması planlanan projenin gerçekleşmesi halinde ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlanacak.

Boyner.com.tr, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 88 büyüme gösterirken yeni müşteri sayısını yüzde 40, trafiğini de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı.

Doğan Holding, KAP'a yaptığı açıklamada Sesa Ambalajın yüzde 70'ini 57,8 milyon euro bedel ile satın alacağını bildirdi.

Enka İnşaat, Tataristan inşa edilecek 858 MW doğalgaz santralinin yapımı için 25.6 milyar ruble yaklaşık 360 milyon dolar büyüklüğünde sözleşme imzaladı.

Garanti BBVA Leasing ve Smart Energy, partnerlik anlaşması imzaladı. İmzalanan protokol sayesinde Smart Energy, kurulumunu üstleneceği projelere uygun finansman çözümleri sunacak.

Kaleseramik, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol değerlendirme programı şartlarını yerine getirerek "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Otokar, Covid-19 sürecinin başından itibaren Arifiye'de 552 bin metrekare alana yayılı fabrikasında hayata geçirdiği güvenli üretim uygulamaları ve düzenlemeleriyle, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Penta Teknoloji, McAffe'nin resmi distribütörü oldu. McAfee'nin teknoloji çözümlerini Türkiye pazarına Penta sunacak.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gurme market ağını genişletmeye devam ediyor. Bu çerçevede İstanbul'daki Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA, kapılarını açarak müşterileriyle buluştu.

Samsung, Türkiye'deki ilk klima mağazasını İzmir'de açtı.

SOCAR Türkiye'nin, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 2019 İhracatın Yıldızları sıralamasında Türkiye ihracat şampiyonu olduğu bildirildi.

SuperFresh, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

TAB Gıda, COVID-19 sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' kapsamında ilk sertifikasını aldı.

Toyota, Türkiye'deki 30. yılını kutluyor. Bu anlamlı yılda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye aynı zamanda, Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek "Golden Plant" (Altın Fabrika) ödülüne layık görüldü.

Toyota'nın Antalya yetkili satıcı ve servisi Toyota Plaza Bakırcılar, "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri 2020 kapsamında satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetindeki başarısıyla bu ödülü üst üste ikinci kez almaya hak kazandı.

Turkcell, hisselerinin New York Borsası'nda işlem görmeye başlamasının 20. yıl dönümünü kutluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisine 50 milyar TL'nin üzerinde katkı yapan Turkcell, hisseleri New York Borsası'nda işlem gören ilk ve tek Türk şirketi durumunda.

Varan Turizm, yollara geri döndü. Şirket ilk etapta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli seferlerle yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Yapı Kredi verilerine göre, 16 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki pandemi sürecinde toplam alışveriş harcamaları yüzde 17 düşerken, 1-30 Haziran arasındaki normalleşme sürecinde, salgın dönemine göre yüzde 37 arttı.

ÇALIŞAN/İŞVEREN MARKASI VE İNSAN KAYNAKLARI HABERLERİ

Bilgili Holding'de üst düzey atamalar yaşandı. Şirketin üst yönetiminde yapılan son değişikliklere göre, Sinan Temo CEO, Bora Ercantürk COO (Chief Operating Officer) ve BLG Capital'e Giray Boran Managing Director olarak atandı.

Boyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nurçin Koçoğlu getirildi.

Dell Technologies Türkiye'nin yeni ülke müdürü Işıl Hasdemir oldu.

Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak; "Liderlik, saygı, hakkaniyet, gelişim olanakları ve kişisel destek gibi faktörlerin değerlendirildiği Great Place to Work® Best Workplaces for Women araştırmasına göre, en iyi işveren şirketlerindeki kadın çalışanların yüzde 76'sı şirketlerine güven duyuyor. Kadınlar için harika bir iş yeri inşa edilmesi, tüm çalışanlar için harika bir iş yeri yaratılmasına yardımcı oluyor. Hakkaniyetin olumlu etkileri, firmaların hedeflerine giden yolda alacakları mesafeyi kısaltıp, başarıyı yakalamalarını kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, "Pandemi döneminde 30 bine yakın çalışma arkadaşımız uzaktan çalıştı ve memnuniyet oranı yüzde 74. Bu uygulamaya pandemi sonrası dönemde de devam edeceğiz. Ofislerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız haftada bir gün artık uzaktan çalışabilecekler." açıklamasını yaptı.

Nestlé Kahvaltılık Gevrekler İş Birimi Genel Müdürlüğü görevine Burçin Alev Ekşi atandı.

Orka Holding'in yeni Pazarlama İletişim Direktörü, sektörde yıllardır önemli başarılara imza atan tecrübeli isim Vildan Yıldırım oldu.

PepsiCo Türkiye'nin yeni Ev Dışı Tüketim Satış Direktörlüğü görevine Sami Tarablus atandı.

Rönesans Holding, Fortune Türkiye dergisinin hazırladığı, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı "Fortune 500" listesinde, Rönesans İnşaat ile Türkiye'de istihdama en çok katkı sağlayan şirket oldu.

Sanofi PasteurTürkiye, İran ve Levant Genel Müdürü Dr. Emin Turan, Sanofi Indochina Çoklu Ülke Organizasyonu Genel İlaçlar Genel Müdürü ve Vietnam Ülke Başkanı olarak atandı.

Şişecam Topluluğu, yeni dönemin dinamiklerini göz önünde bulundurarak COVID-19 salgını kapsamında aldığı önlemler doğrultusunda yaz dönemi stajı First Step'i online platforma taşıdı. Bu yıl 310 stajyer alımı yapılan program kapsamında Şişecam Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek stajların tamamı uzaktan erişimle, online olarak yapılacak.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamada, yeni yapılanma ile birlikte Chief Operations Officer (COO) görevine İsmail Ergun'un getirildiği bildirildi.