Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Peki, Yeteneksizsiniz jürileri kimler?

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ KİM?

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı bu jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece Tuncer (evlilik öncesi soyadı Uzunalioğlu; d. 20 Haziran 1990, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır.

Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini, Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma'da rol almıştır. Ece, dizilerin dışında film projelerinde de yer almıştır. Filmlerdeki ilk başrolü Kızım İçin'deki (2013) rolüdür. Daha sonra Kocan Kadar Konuş (2015), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016), Yol Arkadaşım (2017), Deliha 2 (2018) gibi filmlerde oynamıştır.

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ HANDE YENER KİMDİR?

1973 yılının Ocak ayında İstanbul'da dünyaya gelen Hande Yener baba tarafından aslen Muğla Marmaris'lidir. Boyu 1.64 cm, kilosu 55, burcu ise oğlak'tır. Yıldız Yazıcı ile Erol Özyener çiftinin kızları olan Hande Yener'in babası bir dönem profesyonel futbol oynamış 2012 yılında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.

Seslendirdiği şarkıların yanı sıra özellikle söz yazarı ve besteci kimliği ile de Türk müzik dünyasına bir çok başarılı eser kazandırmıştır.

Lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış ardından, 1990 yılında henüz 17 yaşında iken bir evlilik gerçekleştirmiş, evliliği 1994 yılında 4 sene sonra bitmiştir. Bu evliliğinden 1991 doğumu Çağın Kulaçoğlu isminde bir oğlu vardır. Oğlu Çağın Kulaçoğlu'da müzik dünyasında başarılı işlerin altına imzasını atmakta, Dj olarak kariyerini sürdürmektedir.

Bir dönem manken Ümit Cem Şenol ile evlenecekleri yönünde haberler sık sık meydana gelmiş, ancak daha sonra ayrıldıkları açıklanmıştır.

2015 yılında iş hayatına adım atan sanatçı Muğla'da Sebastian Beach Club adlı gece kulübü ve plajı işletmeye başlamıştır.

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ İLKER AYRIK KİMDİR?

Oyuncu-Sunucu. 1979 Balıkesir doğumlu. Sinema, tiyatro ve televizyonda birbirinden başarılı işlere imza attı. Çakallarla Dans'taki Servet, Yapışık Kardeşler'deki Selim, Geniş Aile'deki Mürsel, Seksenler'de Çağatay, Aslı ile Kerem'de Cem ve daha birçok unutulmaz karaktere hayat verdi. Aynı zamanda mezunu olduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk hocalığı yapmakta.

Televizyon programlarında ise kendine has üslubu ve eğlenceli tarzıyla Ben Bilmem Eşim Bilir, Çarkıfelek, Bir Sıfır, Var Mısınız Yok Musunuz gibi birbirinden başarılı işlerde 500 bölümden fazla sunuculuk yaptı.

YETENEKSİZSİNİZ SUNUCUSU ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 yılında İstanbul Levent'te doğdu. Babası eski futbolcu olan Alp Kırşan'ın kendisinden büyük bir abisi vardır. 2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Kırşan, Best Model of World yarışmasında ise üçüncü olmuştur. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Kırşan zamanla oyunculuk yapmaya başlamıştır. 2007 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda "Oyunun Oyunu" adlı tiyatro oyununda sahneye çıkarak profesyonel oldu. Televisyon kariyerine Sabah Şekerleri programında Özlem Yıldız ile birlikte kamera karşısına geçerek sunuculuk yaparak başlayan Alp Kırşan, dünyaca ünlü Jim Carrey'e benzetiliyordu. 2006 yılında "Buzda Dans" yarışmasına katılan Alp Kırşan, eğitmeni Julia Novikov'a ilan-ı aşk etmişti. 2011 yılında "Yok Böyle Dans" programına katılmış, Özge Ulusoy'un ardından 2. Olan Alp Kırşan, Acun Medya ile çalışmaya başlamıştır. Survivor yarışmasına da katılan Alp Kırşan 2012'de 33 yaşında iken katıldığı yarışmada ikinci olmuştu. Acun Medya bünyesinde çalışan Alp Kırşan, Survivor sunuculuğunun yanı sıra Yetenek Sizsiniz programını da sunmuştu. Alp Kırşan, 27 Ekim 2014'de oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 yılında ise Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğinde Zeynep Dörtkardeşler ile dünyaevine girdi. 10 Aralık 2015 yılında çiftin bir oğlu oldu.