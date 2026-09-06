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Adıyaman'da Kadını Kurtarmak İsterken Bıçaklandı

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Adıyaman’da erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadını kurtarmak isteyen gencin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Adıyaman'da erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadını kurtarmak isteyen gencin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde kimlikleri tespit edilemeyen sevgili bir çift arasında tartışma çıkmış, iddialara göre kimliği belirsiz şahıs, sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istemişti. Bu esnada şahıs ile U.Y. arasında arbede çıkarken, bıçaklanarak yaralanan U.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayı gerçekleştiren şahıs ile sevgilisi olay yerinden kaçarken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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