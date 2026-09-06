Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan maçı çevirip puan aldılar

Ev sahibi Kasımpaşa, karşılaşmanın 20. dakikasında Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca lacivert-beyazlılar soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarının 52. dakikasında Adrian Benedyczak sahneye çıktı ve Kasımpaşa'nın farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.

2-0 geriye düşen Amedspor'un cevabı gecikmedi. 59. dakikada Gift Orban, fileleri havalandırarak farkı bire indirdi ve takımını yeniden maça ortak etti.

ORBAN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Amedspor'un beraberlik arayışı 83. dakikada sonuç verdi. Gift Orban bir kez daha fileleri havalandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Amedspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı başardı.