Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den Türkiye'ye iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından iki gün boyunca sorgulandığı ve verdiği 34 sayfalık ifadenin Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.

Altaş'ın FBI görevlilerine verdiği ifadede, Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin doğrudan tanıklık iddiasında bulunduğu belirtildi.

"MUSTAFA TÜRKAY SONEL VURDU"

Altaş, FBI'a verdiği ifadede, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü öne sürdü.

Altaş'ın anlatımına göre olay bununla da sınırlı kalmadı. Gülistan Doku'nun cesedinin aracın bagajına taşınmasına yardım ettiğini ileri süren Altaş, olayın ardından yaşananlara ilişkin de dikkat çeken ayrıntılar verdi.

"CESEDİ BAGAJA TAŞIDIK"

Altaş, Gülistan Doku'nun vurulmasının ardından cesedin bagaja taşınmasına yardım ettiğini iddia etti. Daha sonra aynı araçla yeniden köprü bölgesine gittiklerini ileri süren Altaş, buraya dönüş amaçlarının çevrede olayı kaydetmiş olabilecek bir kamera bulunup bulunmadığını kontrol etmek olduğunu öne sürdü.

FBI SORDU: OLAYA BİZZAT TANIK OLDUN MU?

FBI görevlilerinin Altaş'ın anlattıklarının doğrudan tanıklığa dayanıp dayanmadığını netleştirmek için açık sorular yönelttiği belirtildi.

Tutanakta FBI görevlilerinin, "Gülistan Doku öldürüldüğü sırada orada mıydın, olaya bizzat tanık oldun mu?" sorusunu yönelttiği, Altaş'ın ise "Hepsine evet" yanıtını verdiği yer aldı.

"BABAM BU İŞİ HALLEDECEK" İDDİASI

Altaş'ın ifadesindeki bir başka çarpıcı iddia ise olayın sonrasına ilişkin oldu. Altaş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun olay sonrasında devreye girdiğini ileri sürdü.

Altaş ayrıca Mustafa Türkay Sonel'in olayın ardından kendisine, "Babam bu işi halledecek" dediğini iddia etti.

34 SAYFALIK İFADE TÜRKİYE'DE

ABD'de FBI tarafından iki gün boyunca sorgulanan Umut Altaş'ın 34 sayfalık ifadesinin Türkiye'ye gönderilmesi, soruşturmada dikkatleri yeniden Gülistan Doku'nun akıbetine çevirdi.

Altaş'ın cinayete bizzat tanık olduğunu ve cesedin taşınmasına yardım ettiğini öne sürmesi dosyadaki en ağır iddialardan biri olurken, ifadede yer alan suçlamaların Umut Altaş'ın beyanları olduğu ve adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği önem taşıyor.

Kaynak: Haberler.com