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Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi Haber Videosunu İzle
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
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Suriye Sağlık Bakanı Musab el-Ali, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda İçişleri Bakanlığı standını ziyareti sırasında eline aldığı tabancayla art arda atış yaptı. Silah kullanırken sergilediği rahatlık dikkat çeken el-Ali'nin askeri geçmişinin bulunmadığı ve beyin cerrahı olduğu belirtildi. Sağlık Bakanı'nın fuardaki sıra dışı atışı kısa sürede dikkat çekti.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı, Sağlık Bakanı Musab el-Ali'nin sıra dışı anlarına sahne oldu.

Sağlık Bakanı el-Ali, Kültür Bakanı ve İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileriyle birlikte fuardaki İçişleri Bakanlığı standını ziyaret etti. Bakan burada eline aldığı tabancayla hedefe doğru atış yaptı.

SİLAHI ELİNE ALIP ATIŞ YAPTI

Fuar ziyareti sırasında gerçekleştirilen atışta el-Ali'nin tabancayı iki eliyle kavrayarak hedefe yöneldiği ve art arda tetiğe bastığı görüldü. Sağlık Bakanı'nın silah kullanırken sergilediği rahatlık, olayın kısa sürede Suriye sınırlarını aşarak konuşulmasına neden oldu.

ASKERİ GEÇMİŞİ BULUNMUYOR

Olayın ardından el-Ali'nin geçmişi de merak konusu oldu. Sağlık Bakanı'nın herhangi bir askeri geçmişinin bulunmadığı, uzun yıllar tıp alanında çalıştığı belirtildi.

El-Ali'nin uzmanlık alanının ise beyin cerrahisi olması dikkat çekti. Bakanlık görevinden önce doktorluk yapan el-Ali'nin mesleki kariyerinin önemli bölümünü sağlık alanında geçirdiği ifade edildi.

NEŞTERDEN TABANCAYA

Bir beyin cerrahının sahip olması gereken el becerisi ve hassasiyet ile el-Ali'nin atış sırasındaki sakinliği arasında bağlantı kuran çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle tabancayı sabit şekilde tutması ve atış sırasında sergilediği soğukkanlı tavır öne çıktı.

FUAR ZİYARETİNDE YAŞANDI

Olay herhangi bir çatışma veya güvenlik operasyonunda değil, Şam Uluslararası Fuarı kapsamında gerçekleştirilen resmi ziyaret sırasında yaşandı. El-Ali'nin İçişleri Bakanlığı standındaki silahı denemesi, fuar ziyaretinin en sıra dışı anlarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

Bu haberin bizler icin bir önemi varmi bilmem ama,adamin atis pozisyonu hicte profesyonel ve egitim almis biri gibi degil.

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