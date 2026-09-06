Buldan: Yeni bir inşa dönemine giriyoruz, barışı kalıcı hale getireceğiz

Haber : Ogün AKKAYA - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, partisinin 5'inci Olağan Kongresi'nde "Yeni bir inşa dönemine giriyoruz. Türkiye halklarıyla birlikte bu inşa döneminde barışı kalıcı hale getirebilmek için büyük mücadele vereceğiz. Birkaç ay sonra yeniden bir kongreyle aslında Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz. Bunun bugün ilk mesajı verildi, adımı atıldı" dedi.

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, partisinin 5'inci Olağan Kongresi'nde oy kullandıktan sonra ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun diyelim. Yeni bir inşa dönemine giriyoruz parti olarak. Türkiye halklarıyla birlikte bu inşa döneminde barışı kalıcı bir hale getirebilmek için büyük bir mücadele vereceğiz" dedi.

Buldan, Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, "En azından bugünkü kongreden sonra eş genel başkanlarımızın vermiş olduğu mesajlar açık ama şunu ekleyebilirim tabii ki. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Toplumsal bir barışa ihtiyacı var ve bunun artık adımları atıldı. Yeni yeni aşamalar var önümüzde" diye konuştu.

Yeni aşamaların krizsiz ve pürüzsüz ilerlemesi gerektiğini ifade eden Buldan, "Bu yeni aşamalar krizsiz, pürüzsüz ve toplumun hak ettiği bir barış sürecini hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Yeni partimiz bugünden itibaren bu merdivenleri çıkmaya başlayacak" dedi.

Buldan, birkaç ay içinde yeniden bir kongre yapılacağını belirterek, "Muhtemelen birkaç ay sonra yeniden bir kongreyle aslında Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz. Bunun bugün ilk mesajı verildi, adımı atıldı" ifadelerini kullandı.

Buldan, "Hepimize hayırlı olsun diyorum. Türkiye halklarına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA