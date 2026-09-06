Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Yeni evlenen bir kadın, düğünün ardından kaynanasından kendisine gönderildiğini belirttiği mesajı paylaştı. Mesajda gelinin kahvaltıya davet edilmesinin yanı sıra düğünde takılan altınların da getirilmesinin istenmesi dikkat çekti.

"ALTINLARLA BERABER KAHVALTIYA BEKLİYORUZ"

Paylaşılan mesajda kaynananın gelinine şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Selamünaleyküm gelin kız, iyi sabahlarınız olsun. Sizi kahvaltıya bekliyoruz, altınlarla beraber. Kayınbaban mesaj at, sakın unutmasınlar, borçları ödeyeceğiz, yüzümüzü yere eğdirmesinler dedi."

DÜĞÜNÜN HEMEN ARDINDAN GELEN MESAJ

Kadın ise yaşadıklarını, "Düğünden sonra kaynanamdan aldığım mesajla şok oldum" sözleriyle paylaştı. Böylece düğünün hemen ardından yapılan kahvaltı davetinin yanında takılan altınların da istenmesi, paylaşımın en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Kaynak: Haberler.com