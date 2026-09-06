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Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti

Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından bir basın mensubunun seçim tarihine ilişkin sorusunu yanıtladı. Yılmaz, programın seçimlerin zamanında yapılacağı varsayımıyla hazırlandığını belirterek 2028'in bahar veya yaz aylarını işaret etti. Olası bir erken seçim için ise kararın Meclis'in takdirinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık yol haritasını ortaya koyan 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nın (OVP) açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda gündeme gelen konulardan biri de seçim takvimi oldu. Yılmaz, program hazırlanırken erken seçim varsayımı üzerinden hareket edilmediğini söyledi.

2028'İ İŞARET ETTİ

Seçimlerin zamanında yapılacağı öngörüsüyle OVP'yi hazırladıklarını belirten Yılmaz, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" dedi.

Böylece Yılmaz, hükümetin ekonomik programında erken seçim varsayımının bulunmadığını ifade etmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

ERKEN SEÇİM İÇİN MECLİS'İ İŞARET ETTİ

Seçim tarihinin öne çekilmesi ihtimaline ilişkin de konuşan Yılmaz, bu konuda karar merciinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu. Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamasıyla birlikte, 2027-2029 OVP'sinin seçimlerin zamanında yapılacağı senaryo esas alınarak hazırlandığı netleşirken, olası bir erken seçim için kararın Meclis'e ait olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com
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