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Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak

Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak
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Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına rekabeti korumaya yönelik 6 taahhüt karşılığında onay verdi. Karar kapsamında rekabetin yoğun olduğu bölgelerde toplam 48 mağaza elden çıkarılacak, Carrefour bağımsız yapısını koruyacak ve üç yıl boyunca mevcut istihdam seviyesi sürdürülecek. Ayrıca KOBİ'ler, kadın girişimciler ve yerli üreticilere yönelik destek programları uygulanacak.

Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralma işlemine ilişkin incelemesini tamamladı. Kurum, piyasada rekabetin olumsuz etkilenebileceği yönündeki endişelerin, A101 tarafından sunulan taahhütlerle giderildiğine karar vererek devralma işlemine izin verdi.

48 MAĞAZA ELDEN ÇIKARILACAK

Karar kapsamında rekabetçi endişelerin yoğunlaştığı bölgelerde toplam 48 mağaza elden çıkarılacak. Bunların 10'u A101'e, 38'i ise Carrefour'a ait mağazalardan oluşacak.

CARREFOUR BAĞIMSIZ YAPISINI KORUYACAK

Rekabet Kurumu'nun şartları arasında iki şirketin organizasyon yapısının korunması da yer aldı. Buna göre Carrefour, faaliyetlerini bağımsız organizasyon yapısıyla sürdürmeye devam edecek.

3 YIL İŞTEN ÇIKARMA OLMAYACAK

Devralma sürecinde çalışanların haklarını korumaya yönelik önemli bir taahhüt de kabul edildi. A101 ve Carrefour'un toplam çalışan sayısı üç yıl boyunca mevcut seviyesinde tutulacak. Böylece bu süreçte istihdamın korunması hedeflenecek.

KOBİ'LERE VE KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

A101, her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye mağaza içi görünürlük, teşhir, katalog, dijital satış ve pazarlama desteği sağlayacak. Ayrıca kadın girişimcilerin programa dahil edilmesi, yöresel ürünler ile yerli tarım ürünlerinin raflarda daha fazla yer bulmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

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