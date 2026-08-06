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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
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Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye yasa teklifinin ardından Ankara dikkat çeken bir görüşmeye sahne olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek.

Başkent Ankara, siyasetteki hareketli günlerin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan önemli zirveye kilitlendi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi saat 14.00'te kabul edecek. 

MASADAKİ ANA GÜNDEM: ÇERÇEVE YASA

Beştepe'deki bu kritik zirvenin en önemli gündem maddesini, siyasette tarihi bir adım olarak nitelendirilen ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak olan çerçeve yasa oluşturuyor. Söz konusu yasa teklifi, dün 360 milletvekilinin ortak imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na resmi olarak sunulmuştu. Sürecin mimarlarından olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu tarihi yasa teklifine ilk imzayı atan isim olarak kayıtlara geçmişti.

SONRAKİ ADIMLARIN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

NTV Ankara muhabiri Özden Erkuş'un aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli arasında gerçekleşecek olan bu ikili görüşmenin ana odak noktalarından birinin, çerçeve yasa sonrasında atılacak yeni adımlar olacağı tahmin ediliyor. İki liderin, yasanın Meclis aşaması ve sonrasında izlenecek yol haritasını tüm detaylarıyla masaya yatırması bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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