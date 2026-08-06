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İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama... Haber Videosunu İzle
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
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İç giyim mağazalarında erkek personel görevlendirilmesine tepki gösteren bir kadının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Alışveriş sırasında yaşadığı çekinceleri anlatarak "Ben utanıyorum, erkekler başka reyona" sözleriyle mağaza yönetimlerine çağrıda bulunan vatandaşın paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü.

  • Bir kadın müşteri, iç çamaşırı satan mağazalarda erkek tezgahtar bulunmasından duyduğu utancı sosyal medyada dile getirerek 'Erkekler başka reyona' çağrısı yaptı.
  • Vatandaş, erkek personelle alışveriş sırasında ürün detaylarını anlatmaktan çekindiğini belirtti ve mağaza yönetimlerine seslendi.
  • Videonun sosyal medyada yüz binlerce etkileşim alması kullanıcıları ikiye böldü; bir kesim mahremiyet konusunu haklı bulurken diğer kesim hizmet sektöründe cinsiyet ayrımı olmaması gerektiğini savundu.

İç giyim mağazalarında erkek personel görevlendirilmesine tepki gösteren bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Yaşadığı rahatsızlığı dile getiren vatandaş, mağaza yönetimlerine ve işletme sahiplerine "Erkekler başka reyona" diyerek çağrıda bulundu.

"LÜTFEN GERİ KAFALI DEMEYİN, BEN UTANIYORUM"

İç çamaşırı satışı yapılan reyon ve mağazalarda erkek tezgahtarların bulunmasından duyduğu rahatsızlığı samimi bir dille ifade eden kadın müşteri, sözlerine "Ön yargıyla yaklaşmayın" uyarısıyla başladı. Paylaşımında utancını dile getiren vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Şimdi bir şey diyeceğim. Lütfen 'geri kafalı' ya da 'şöyle böyle' demeyin. Çok rica ediyorum şu iç çamaşırı satan mağazalara erkek tezgahtar koymayın ya. Ama ben utanıyorum, bilmiyorum, var mı benim gibi düşünenler?"

"NASIL ANLATAYIM? ERKEKLER BAŞKA REYONA!"

Alışveriş sırasında erkek personellerle iletişim kurarken zorlandığını ve aradığı detayları anlatmaktan çekindiğini belirten vatandaş, talebini ve yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi: "Yani şimdi adama nasıl anlatayım? Affedersin 'donun da şurası şöyle olsun da, atletin de burası da böyle olsun da' ya da başka bir şey olsun... Nasıl söyleyeyim ya? Rica ediyorum, erkekler başka reyona."

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede yüz binlerce etkileşim alan video, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kesim kullanıcı bu durumu "Müşteri konforu ve mahremiyeti" açısından haklı bularak desteklerken, diğer bir kesim ise "Hizmet sektöründe cinsiyet ayrımı olmamalı, herkes işini yapıyor" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYavuz Irmak:

kadın hastalar erkek dok dertlerini nasıl anlatsınlar veya doğumun erkek tarafından yapılması

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Haber Yorumlarıhsyneknc56:

haklı’ bütün iç çamaşırı sahipleri kadın

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