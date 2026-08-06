Haberler

Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti

Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sosyal medyadaki anonim hesaplar hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, hesapların kimliklerinin tespit edilmesi için Siber Suçlarla Mücadele birimine talimat verdi.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım'ın şikâyeti üzerine sosyal medyadaki anonim hesaplar hakkında resmen soruşturma başlattı.
  • Şikâyet dilekçesinde, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Kulübü'ne yönelik sistematik paylaşımlar ile kızı hakkında hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içerikler yer aldı.
  • Soruşturmayı yürüten savcılık, anonim hesapların kimliklerinin tespiti için Siber Suçlarla Mücadele birimine talimat verdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili yaptığı suç duyurusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aziz Yıldırım'ın şikâyeti üzerine sosyal medyada faaliyet gösteren anonim hesaplar hakkında resmen soruşturma başlattığı öğrenildi.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BİRDEN FAZLA SUÇLAMA YER ALDI

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, belgelerle desteklenen birden fazla suçlama yer aldı. Dilekçede, Fenerbahçe Kulübü ve Aziz Yıldırım'a yönelik sistematik paylaşımların yanı sıra, Aziz Yıldırım'ın kızı hakkında fotoğrafı kullanılarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin de yer aldığı öne sürüldü.

SİBER SUÇLAR BİRİMİNE TALİMAT VERİLDİ

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, anonim hesapların arkasındaki kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele birimine talimat verdiği belirtildi. Kimlik tespit çalışmalarının ardından soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldırım, daha önce Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda da hukuki süreç başlatacağını açıklamış, yaptığı başvurunun ardından savcılık soruşturmayı resmen başlatmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir mektup hayatını değiştirdi! Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali böyle yetişti

Bir mektup hayatını değiştirdi! İlk kadın general böyle yetişti
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun

Cimbom bombayı patlatıyor! Yeni yıldız hayırlı olsun

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak

Tarihi karar! Dev market zincirinin onlarca mağazası kapatılıyor
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum

Başkanın sevgilisine attığı bel altı mesajları karısı savundu
Tarkan'dan Ajda Pekkan'a... Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? İşte isim isim o liste

Tarkan'dan Ajda Pekkan'a... Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!