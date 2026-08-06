Haberler

Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia

Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia Haber Videosunu İzle
Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transferde adı Galatasaray ile anılan Rafael Leao'ya bir taraftar sarı-kırmızılı forma uzattı. Yıldız futbolcunun ne formaya ne de taraftara dönüp bakmaması, Fenerbahçe iddialarını beraberinde getirdi.

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun görüntüleri gündem oldu. Yıldız futbolcuya bir taraftar tarafından Galatasaray forması uzatılırken, Leao'nun verdiği tepki dikkat çekti.

FORMAYA DÖNÜP BAKMADI

Paylaşılan görüntülerde Galatasaray formalı bir taraftarın Rafael Leao'ya sarı-kırmızılı forma uzattığı görüldü. Ancak Portekizli yıldızın ne uzatılan formaya ne de taraftara dönüp bakmaması dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Leao'nun bu tavrı kısa sürede futbolseverlerin gündemine taşınırken, bazı kullanıcılar yıldız futbolcunun bu hareketini Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde yorumladı. Transfer döneminde adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan Leao hakkında henüz kulüplerden resmi bir açıklama bulunmuyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldüren seri katilden şoke eden talep! Bakanlığa başvurdu
Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi

Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı servet değerinde Salah forması aldı

Salah transferi sonrası servet harcadı! Rakam inanılmaz
Düğün bir anda kabusa döndü! İsrail askerleri baskın düzenledi

Skandal görüntü! Düğünü basıp damat dahil herkesi aldılar
Kardeşlerin miras kavgasında silah patladı! Ağabeyine kurşun yağdırdı

Bu yaşta miras kavgası! Ağabeyine kurşun yağdırdı
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!