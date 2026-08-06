Oosterwolde'nin ilk teşhisi belli oldu! En az 3-4 hafta yok
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile oynadığı maçta sakatlanarak gözyaşları içinde oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin ilk durumu belli oldu. Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer, Hollandalı futbolcunun en az 3-4 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.
- Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
- Oosterwolde'nin sakatlığının kesin boyutu, bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.
- 25 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu, rakip müdahalesi olmadan sakatlanıp gözyaşları içinde sedyeyle oyunu terk etmişti.
Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında yaşanan Jayden Oosterwolde sakatlığı moralleri bozdu. Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının 30. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu, gözyaşları içinde sedyeyle oyun alanını terk etmişti.
İLK AÇIKLAMA CİHAN KAMER'DEN
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamer, "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız." ifadelerini kullandı.
MR SONRASI KESİNLEŞECEK
Hollandalı futbolcunun sakatlığının kesin boyutu, bugün çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Teknik heyet ve sağlık ekibi, yapılacak kontrollerin ardından Oosterwolde'nin tedavi programını belirleyecek.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETMİŞTİ
25 yaşındaki savunma oyuncusu, Sturm Graz karşılaşmasında herhangi bir rakip müdahalesi olmadan sakatlanmış, yaşadığı acı nedeniyle gözyaşlarını tutamamıştı. Oosterwolde'nin sedyeyle oyundan çıkması Fenerbahçe cephesinde büyük üzüntü yaratmıştı.