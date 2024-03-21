Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mart'ta yaşananlar!

21 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 21 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1590 - Osmanlı Devleti ve Safevî Devleti arasında, Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı.

1779 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, Aynalıkavak Antlaşması imzalandı.

1788 - ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kenti, yangında tamamen yandı.

1851 - Vietnam İmparatoru Tu Duc, bütün Hristiyan rahiplerin öldürülmesini emretti.

1857 - Tokyo'da meydana gelen depremde, 100.000'den fazla kişi öldü.

1871 - Otto von Bismarck, Prens unvanını aldı.

1914 - Başyazarlığını Nigar Hanım'ın yaptığı "Kadınlık" adlı dergi, haftalık olarak yayımlanmaya başladı.

1918 - Tortum'un düşman işgalinden kurtuluşu.

1919 - Macaristan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu.

1921 - Askerî Polis Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son verildi.

1928 - Charles Lindbergh'e, ilk trans-atlantik uçuşu gerçekleştiren kişi olması dolayısıyla şeref madalyası verildi.

1935 - Şah Rıza Pehlevi, uluslararası topluluğa seslenerek; ülkesinin "Persia" olarak değil, "Aryanların ülkesi" anlamına gelen İran olarak adlandırılmasını istedi.

1937 - Tunceli'de Dersim İsyanı başladı.

1938 - Noel Cobb, ABD doğumlu İngiliz filozof, psikiyatr ve yazar (ö. 2015)

1941 - Ankara Radyosu, yeniden Rumca yayına başladı.

1952 - 950 grostonluk Galatasaray şilebi, Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.

1960 - Apartheid; Sharpeville Katliamı: Güney Afrika'da polis, silahsız bir grup siyah göstericinin üzerine ateş açtı; 69 siyah öldü, 180'i de yaralandı.

1963 - Alkatraz Hapishanesi kapatıldı.

1964 - Boulanger Müzik Ödülü'nü, Türk piyanist İdil Biret kazandı.

1965 - Ranger 9, Ay'da araştırma yapmak üzere fırlatıldı.

1965 - Martin Luther King, 3200 kişilik bir grupla, insan hakları yürüyüşü için Selma, Alabama'dan Montgomery, Alabama'ya doğru yola çıktı.

1978 - Rodezya'da beyaz ırkın egemenliği sona erdi, üç siyah bakan göreve başladı.

1978 - Ankara Belediyespor kuruldu.

1979 - Atina Yüksek Mahkemesi aldığı kararla, Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı müdahalenin, Zürih Antlaşması'nın IV. maddesine göre yasal olduğunu onayladı.

1980 - Jimmy Carter, ABD'nin, Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto ettiğini ve Moskova'da düzenlenen 1980 Yaz Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

1990 - Moğolistan'da çok partili siyasi hayata geçildi.

1990 - Namibya, Güney Afrika'dan bağımsızlığını ilan etti.

1991 - Ankara'nın eski belediye başkanlarından, mimar ve yazar Vedat Dalokay ile eşi trafik kazasında öldü.

1991 - Nevruz kutlamalarında birçok il ve ilçede olaylar çıktı.

1992 - Van, Şırnak, Cizre ve Adana'da Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda 38 kişi öldü.

1993 - Nevruz kutlamaları olaysız geçti.

1993 - Antalya'da yapılan Türk Kurultayı kutlamalarına, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel de katıldı.

2008 - Ergenekon Çetesi suçlamasıyla İlhan Selçuk, Doğu Perinçek ve Kemal Alemdaroğlu gözaltına alındılar.

2009 - TRT Avaz yayına girdi.

DOĞUMLAR

1522 - Mihrimah Sultan, Osmanlı Sultanı (ö. 1578)

1626 - Pedro de Betancur, Hristiyan azizi ve misyoner (ö. 1667)

1685 - Johann Sebastian Bach, Alman besteci (ö. 1750)

1768 - Jean-Baptiste Joseph Fourier, Fransız matematikçi ve fizikçi (ö. 1830)

1839 - Modest Musorgski, Rus besteci (ö. 1881)

1867 - İsmail Safa, Türk şair ve yazar (ö. 1901)

1870 - Cenap Şahabettin, Türk şair ve yazar (Servet-i Fünûn dönemi şairi) (ö. 1934)

1887 - Lajos Kassák, Macar şair, ressam ve romancı (ö. 1967)

1904 - Nikos Skalkottas, Yunan besteci (ö. 1949)

1906 - Emin Türk Eliçin, Türk öğretmen ve yazar (ö.1966)

1906 - Samed Vurgun, Azeri şair (ö.1956)

1907 - Zoltan Kemeny, İsviçreli heykeltıraş (ö.1965)

1915 - Cahit Irgat, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 1971)

1923 - Abbas Sayar, Türk romancı (ö. 1999)

1925 - Beatriz Aguirre, Meksikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2019)

1925 - Peter Brook, İngiliz oyuncu ve yönetmen

1927 - Hans-Dietrich Genscher, Alman siyasetçi (ö. 2016)

1929 - Gallieno Ferri, İtalyan çizgi roman sanatçısı ve illüstratör (ö. 2016)

1931 - William Shatner, Kanadalı film yapımcısı, yönetmen ve oyuncu

1932 - Walter Gilbert, Amerikalı fizikçi, biyolog ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1935 - Brian Clough, İngiliz futbolcu (ö. 2004)

1938 - Luigi Tenco, İtalyan müzisyen (ö. 1967)

1942 - Ali Abdullah Salih, Yemenli asker, siyasetçi ve Yemen Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı (ö. 2017)

1942 - Fradique de Menezes, São Tomé ve Príncipeli politikacı ve Cumhurbaşkanı

1942 - Françoise Dorléac, Fransız aktris (Catherine Deneuve'ün kızkardeşi) (ö. 1967)

1946 - Timothy Dalton, İngiliz oyuncu

1949 - Muammer Güler, Türk bürokrat ve siyasetçi

1949 - Slavoj Zizek, Sloven filozof

1955 - Philippe Troussier (Omar Tourssier), Fransız futbol teknik direktörü

1958 - Gary Oldman, İngiliz oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1959 - Murat Ülker, Türk sanayici ve iş adamı

1960 - Ayrton Senna, Brezilyalı Formula 1 pilotu (ö. 1994)

1961 - Lothar Matthäus, Alman futbolcu

1962 - Matthew Broderick, Amerikalı oyuncu

1963 - Ronald Koeman, Hollandalı futbolcu

1963 - Yekta Saraç, Türk akademisyen

1968 - Dalian Atkinson, İngiliz futbolcu (ö. 2016)

1968 - Jaye Davidson, Amerikalı sinema sanatçısı

1968 - Tolunay Kafkas, Türk futbolcu ve teknik direktör

1969 - Ali Dayi, İranlı futbolcu ve teknik direktör

1972 - Derartu Tulu, Etiyopyalı atlet

1973 - Hozan Beşir, Kürt sanatçı

1976 - Bedirhan Gökçe, Türk şair

1980 - Marit Bjørgen, Norveçli sporcu

1980 - Ronaldinho, Brezilyalı futbolcu

1982 - Maria Elena Camerin, İtalyan tenisçi

1986 - Bahar Saygılı, Türk triatlet

1987 - İrem Derici, Türk şarkıcı

1991 - Antoine Griezmann, Fransız futbolcu

1997 - Martina Stoessel, Arjantinli oyuncu, şarkıcı ve dansçı

ÖLÜMLER

1237 - Jean de Brienne, evlilik yolu ile Kudüs Kralı olmuş ve taht naibi olarak Konstantinopolis'te Latin İmparatorluğu'nu yönetmiş Fransız aristokrat (d. 1170)

1617 - Pocahontas, Algonkin Kızılderilisi (d. 1596)

1653 - Tarhuncu Sarı Ahmed Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. ?)

1729 - John Law, İskoç ekonomist ve yazar (d. 1671)

1762 - Nicolas Louis de Lacaille, Fransız astronom (d. 1713)

1801 - Andrea Luchesi, İtalyan besteci (d. 1741)

1805 - Jean-Baptiste Greuze, Fransız ressam (d. 1725)

1843 - Guadalupe Victoria, Meksikalı siyasetçi, asker ve avukat (d. 1786)

1910 - Nadar, Fransız fotoğrafçı (d. 1820)

1915 - Frederick Winslow Taylor, Amerikalı mühendis (d. 1856)

1936 - Alexander Glazunov, Rus besteci (d. 1865)

1939 - Ali Hikmet Ayerdem, Türk asker (d. 1877)

1942 - Hüseyin Suat Yalçın, Türk şair ve oyun yazarı (d. 1867)

1956 - Satı Çırpan, Türk politikacı ve ilk kadın milletvekillerinden (d. 1890)

1958 - Ferdi Tayfur, Türk dublaj sanatçısı (d. 1904)

1973 - Aşık Veysel Türk halk ozanı (d. 1894)

1975 - Lore Alford Rogers, Amerikalı bakteriyolog ve süt bilimcisi (d. 1875)

1985 - Sir Michael Redgrave, İngiliz oyuncu (Vanessa Redgrave'in babası) (d. 1908)

1987 - Robert Preston, Amerikalı oyuncu (d. 1918)

1991 - Vedat Dalokay Türk mimar ve politikacı (d. 1927)

1992 - John Ireland, Kanadalı sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1914)

1998 - Galina Ulanova, Rus balerin (d. 1910)

2001 - Chung Ju-yung veya Jung Joo-young bir Güney Koreli girişimci, iş adamı ve tüm Hyundai Güney Kore Gruplarının kurucusuydu (d. 1915)

2004 - Ludmilla Tchérina, Fransız balerin ve aktris (d. 1924)

2008 - Shusha Guppy, İranlı yazar, editör, şarkıcı (d. 1935)

2013 - Chinua Achebe, Nijeryalı yazar (d. 1930)

2015 - Pedro Aguayo Ramírez, Meksikalı profesyonel güreşçi (d. 1979)

2015 - Faith Susan Alberta Watson, Kanadalı televizyon ve sinema oyuncu. (d. 1955)

2017 - Tayfun Talipoğlu, Türk gazeteci (d.1962)

2017 - Norman Colin Dexter, İngiliz romancıdır (d. 1930)

2017 - Henri Emmanuelli, Fransız siyasetçi (d. 1945)

2018 - Deniz Bölükbaşı, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1949)

2018 - Anna-Lisa, Amerikalı oyuncu (d. 1930)

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