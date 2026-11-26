Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) araştırmacısı Ensar Kıvrak'ın hazırladığı rapor, Avrupa'daki protestolara yönelik güvenlikçi tepkilerin istisnai önlemleri kalıcı hale getirdiğini, sivil alanı daralttığını ve aşırı sağı güçlendirdiğini öne sürdü.

CRETEIL'DEN AVRUPA'YA

Raporda, protesto dalgasının Eylül ortasında Paris'in güneydoğusundaki Créteil'de bir lisede başladığı hatırlatıldı. Öğretmen açığı nedeniyle greve çıkan öğretmenlere öğrencilerin okul girişlerini kapatarak destek verdiği eylemler, kısa sürede Lyon, Marsilya, Lille, Nantes ve Rennes'e yayıldı. 1 Ekim'de eylemdeki okul sayısı 1.000'i aştı.

Eylemlerin tetikleyicileri ülkeden ülkeye farklılık gösterdi. Raporda, Fransa'da okul koşullarının, İtalya'da yakıt fiyatlarının, İspanya ve Portekiz'de kira ve konut krizinin, Belçika ve Arnavutluk'ta ise eğitim maliyetlerinin öne çıktığı belirtildi. Dalganın son günlerde Almanya'ya da sıçradığı aktarıldı.

17 EKİM'DE FRANSA'DA 550 BİN KİŞİ SOKAKTAYDI

Raporda yer alan verilere göre, Fransa'da 17 Ekim'de İçişleri Bakanlığına göre 550 bin, Genel Çalışma Konfederasyonu'na (CGT) göre 800 bin kişi yürüdü. Limoges'un tarihi belediye binası ateşe verildi, Marsilya belediye binası saldırıya uğradı. 17-18 Ekim hafta sonunda yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı, 7'si ağır yaklaşık 1.000 kolluk görevlisi yaralandı. Paris'te bir gösterici kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rapora göre aynı gün Milano'da Duomo Katedrali önünde yangınlar çıktı, Brüksel'de maskeli gençler araçları devirdi, Tiran'da ise göstericiler başbakanlık binası yakınında polise molotofkokteyli attı.

İTALYA'DA YENİ SUÇ TİPİ VE 14 YAŞ KARİNESİ

Raporda, İtalya'nın Milano'ya 500 asker gönderdiği ve 20 Ekim'de çıkarılan olağanüstü kararnameyle "şiddet içeren gösteriye katılım" adlı yeni bir suç tanımlandığı hatırlatıldı. Bu suç için 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezası öngörülüyor. Kararname, 14 yaşını dolduran herkesin, aksi kanıtlanmadıkça eylemlerinin sonucunu kavrayabilecek durumda olduğunu varsayıyor.

Belçika'da Liège Belediye Başkanının 8-16 Ekim arasında sokakta 3 kişiden fazla toplanmayı yasakladığı, Portekiz'de polisin Lizbon ve Porto'daki konut kamplarına düzenlediği operasyonda 55 kişiyi gözaltına aldığı, Arnavutluk'ta ise plastik mermi kullanıldığı aktarıldı.

İSPANYA'DA SANDIK, SIRBİSTAN'DA ÖĞRENCİ ZAFERİ

Raporda, İspanya'nın farklı bir yol izlediği vurgulandı. Konut kararnamelerinin Meclisten geçememesi üzerine Başbakan Pedro Sánchez, 29 Kasım için erken seçim ilan etti. Sırbistan'da ise yaklaşık 2 yıldır süren öğrenci hareketi 25 Ekim seçimine "Öğrenci Listesi" ile katılarak oyların yarısından fazlasını aldı. Raporda, bu iki örneğin siyasi kanalın açık tutulduğu yerde öfkenin kurumsal karşılık bulabileceğini gösterdiği, ancak kuralı değil istisnayı temsil ettiği değerlendirildi.

"REFAH DEVLETİNİN ÇEKİLDİĞİ ALANI GÜVENLİK DEVLETİ DOLDURUYOR"

Rapora göre uzun süredir devam eden aşınma 3 nedenle aynı anda görünür hale geldi: ABD/İsrail-İran savaşının tetiklediği enerji fiyatı artışları, bütçe açıklarını kapatma baskısı ve yükselen savunma harcamaları. Fransa ve Belçika'nın bütçe açıklarının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ini aştığı, NATO'nun 2025 Lahey Zirvesi'nde benimsenen GSYH'nin yüzde 5'i savunma hedefinin sosyal harcamalarla aynı bütçe kalemleri için yarıştığı belirtildi.

Raporda, AB'nin savunma harcamaları için mali kurallarda esneklik tanıdığı, ancak eğitim, sağlık ve konut için benzer bir esneklik getirmediği vurgulanarak, "Silahlanma ile sosyal devlet arasındaki gerilim Avrupa'nın yeni toplumsal fay hattı haline gelmektedir" ifadesine yer verildi.

"AB ÇİFTE STANDART GÖRÜNTÜSÜ VERİYOR"

Raporda, alınan önlemlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma özgürlüğü ve orantılılık standartlarıyla bağdaşmadığı öne sürüldü. Çocukları hedef alan sokağa çıkma yasakları, belirsiz tanımlanmış suç tipleri ve 14 yaş karinesi sorunlu uygulamalar arasında sayıldı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de 20 Ekim'de çocuklar dahil göstericilere aşırı güç kullanıldığı yönündeki haberlerden kaygı duyduğunu açıkladığı hatırlatıldı.

Raporda, AB'nin aday ülke Arnavutluk'u orantılı davranmaya çağırırken üye ülkelerdeki asker konuşlandırmaları ve sokağa çıkma yasakları karşısında daha temkinli bir dil kullandığı belirtilerek, AB'nin "çifte standart görüntüsü" verdiği savunuldu.

ÜÇ SENARYO: EN OLASI KRONİKLEŞME

Raporda protesto dalgasının seyrine ilişkin "sönümlenme", "kronikleşme" ve "siyasi kırılma" olmak üzere 3 senaryo ortaya konuldu. Kısa vadede en olası senaryonun, belirli aralıklarla yenilenen eylem ve grevlerle protestoların kronikleşmesi olduğu değerlendirildi. Orta vadede ise asıl riskin, taleplerine yanıt bulamayan seçmenin düzen vaadiyle öne çıkan aşırı sağa yönelmesi olduğu ifade edildi. Raporda, 29 Kasım'daki İspanya seçimleri ile Nisan 2027'deki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine uzanan sürecin Avrupa siyasetinin yönü açısından belirleyici olacağı vurgulandı.

AVRUPA'DAKİ TÜRKLER İÇİN UYARI

Raporun Türkiye bölümünde, Avrupa kurumlarının Gezi Parkı olaylarından bu yana Türkiye'ye yönelttiği demokrasi eleştirilerinin tutarlılığının yeniden tartışmaya açıldığı belirtildi. Toplumsal krizin kimlik meselesine dönüştürülmesinin Avrupa'daki Türk kökenli vatandaşları ve Müslüman toplulukları hedef haline getirebileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda ayrıca, iç krizlerle meşgul Avrupa'nın enerji koridorları, savunma sanayii, düzensiz göçün yönetimi ve Karadeniz güvenliği alanlarında Türkiye'ye duyduğu stratejik ihtiyacın arttığı ve bunun Türkiye-AB ilişkilerini karşılıklı bağımlılığa dayalı daha gerçekçi bir zemine taşıyabileceği değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi