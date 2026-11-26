Diş hekimleri ve eczacılar için gerçekleştirilen atama kurasında bu kez Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun yeğeni Mürşid Yılmaz'ın yerleştiği kadro gündem oldu. Diş hekimi olan Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine atanmasının ardından sosyal medyada torpil imasında bulunan paylaşımlar yapıldı.

TBMM'DEKİ FOTOĞRAFI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Milletvekili İrfan Karatutlu'nun yeğeni Mürşid Yılmaz'ı daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir ettiği fotoğrafın paylaşılması, atamaya ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Söz konusu fotoğraf üzerinden bazı kullanıcılar torpil imasında bulunurken, gözler milletvekilinin açıklamasına çevrildi.

HABERLER.COM'A KONUŞTU

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'ye konuşan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, yeğeninin kendisiyle akrabalık ilişkisini doğrulayarak atama sürecine ilişkin ayrıntıları anlattı. Mürşid Yılmaz'ın yaklaşık 4-5 ay önce de bir atama kurasına katıldığını ancak herhangi bir yere yerleşemediğini belirten Karatutlu, son kurada daha fazla şansı olması için ilçeleri tercih etmesini istediğini belirtti. Karatutlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Mürşid benim yeğenim. 4-5 ay önce bir kuraya daha girdi. İlk kurada herhangi bir yere yerleşemedi. Şansı daha fazla olsun diye bu kuraya girerken illeri değil ilçeleri yazmasını istedim. Sözlüsü de var. O da boş çekmiş."

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"TORPİL YAPILDIĞI ŞEKLİNDEKİ YORUMLAR AHLAKİ DEĞİL"

Torpil iddialarına tepki gösteren Karatutlu, söz konusu yorumların ahlaki olmadığını savundu. Türkiye'de çok sayıda diş hekiminin iş bulmakta zorlandığını belirten milletvekili, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Torpil yapıldığı şeklindeki yorumlar ahlaki değil. 20 bin diş hekimi işsiz... Asgari ücretle bile iş bulamıyorlar. Bu her şeyden önce kul hakkına girmektir. Böyle bir vebali de ne olursa olsun almam."