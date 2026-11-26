Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

5 yorum · Sen de yaz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından verdiği röportajla adından söz ettirdi. Belözoğlu ile muhabir arasında geçen samimi diyalog, eğlenceli anlara sahne oldu.

AKICI İNGİLİZCESİYLE MEST ETTİ

Emre Belözoğlu'nun röportaj boyunca sergilediği rahat tavırlar, akıcı İngilizcesi ve esprili hareketleri futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Genç teknik adam, galibiyetin ardından saha dışındaki performansıyla da takdir topladı.

CARRAGHER'IN DANSINI DAHA ÇOK BEĞENDİ

Jamie Carragher ve Micah Richards'ın dans ettiği görüntülerin izletildiği Belözoğlu'na, iki isimden hangisinin dansını daha başarılı bulduğu soruldu. Tercihini Carragher'dan yana kullanan Belözoğlu, "Carragher, her zaman. Carragher sahada normalde çok agresif ama şimdi harika" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON OLURSA TÜRK USULÜ DANS EDECEK

Muhabirin kendisini dans etmeye davet etmesi üzerine Belözoğlu, "Yok, yok… Daha ilk maçım" diyerek güldü. Ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ilişkin esprili bir açıklama yapan genç teknik adam, "Ama bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak Türk usulü dans edebilirim" dedi.

Muhabirin ileride CBS Sports'ta yorumculuk yapması durumunda da dans etmesi gerekeceğini söylemesi üzerine Belözoğlu, gülerek "Evet" yanıtını verdi.

İlgili Haberler