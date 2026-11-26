UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde düzenlenen seremonide yaşanan bir ayrıntı futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

GREENWOOD'UN ÖNÜNDE ÇOCUK YOKTU

Maç öncesinde futbolcuların sahaya çocuklarla birlikte çıktığı seremonide Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun bulunmaması dikkat çekti.

HERKES NEDENİNİ MERAK ETTİ

Görüntüleri fark eden taraftarlar, Greenwood'un neden seremonide bir çocukla eşleşmediğini sorguladı. İngiliz futbolcunun önünde neden bir çocuğun yer almadığı ise henüz bilinmiyor.