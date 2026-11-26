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ABD'li pop yıldızı Britney Spears, yıllardır gergin bir ilişki sürdürdüğü ailesiyle Şükran Günü için yeniden bir araya geldi. 44 yaşındaki şarkıcı, bayramı ailesinin yanında geçirmek üzere doğup büyüdüğü Louisiana eyaletine gitti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Spears, Kentwood'da annesi Lynne, babası Jamie ve kız kardeşi Jamie Lynn ile buluştu. Şarkıcıya 21 yaşındaki oğlu Sean Preston ve 20 yaşındaki oğlu Jayden James de eşlik etti.

SİLİNEN PAYLAŞIMDA AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Buluşma, Spears'ın geçen hafta Instagram hesabından yaptığı ve kısa süre sonra kaldırdığı paylaşımın ardından geldi. Şarkıcı o gönderide ailesini çok özlediğini anlatmış, geçmişteki kırgınlıkları yeniden gündeme taşıdığı için özür dilemişti.

Spears paylaşımında "Böylesine güzel bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Geçmişteki sorunları tekrar gündeme getirdiğim için çok üzgünüm, ama sanırım bunu kalbimi korumam gerektiğini fark ettiğim için yaptım" ifadelerini kullanmıştı. Zaman zaman inatçı davrandığını kabul eden şarkıcı, "Her halükarda, bu anıları gündeme getirdiğim için ailemden özür dilerim" diye yazmıştı.

Ailesinin Spears'ı her yıl Şükran Günü yemeğine davet ettiği, şarkıcının bu yıl çağrıya olumlu yanıt verdiği belirtiliyor. Spears, Londra'daki tatilinin ardından birkaç gün önce memleketine dönmüştü.

13 YILLIK VESAYET AİLEYİ BÖLMÜŞTÜ

"...Baby One More Time" ve "Toxic" gibi şarkılarla 2000'lerin en büyük pop yıldızlarından biri olan Spears'ın ailesiyle arası, babasının vasiliğiyle bozulmuştu. Mahkeme kararıyla kurulan ve babasına şarkıcının kariyeri, geliri ve sağlık kararları üzerinde söz hakkı tanıyan vesayet, yaklaşık 13 yıl sonra Kasım 2021'de sona erdi.

Vesayetin kalkmasının ardından Spears, sosyal medyadaki paylaşımlarında babasını, annesini ve kız kardeşini kendisine kötü davranmak ve yeterince destek olmamakla defalarca suçlamıştı. Spears ve ailesi, anlaşmazlığın tamamen sona erdiğine dair henüz ortak bir açıklama yapmadı.