Serenay Sarıkaya'nın evi! Serenay Sarıkaya'nın evi nasıl?

Türkiye'nin en başarılı ve en çok konuşulan oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, yaşam tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, evinin kapılarını Dubaili AD Middle East dergisine açarak büyük ilgi topladı. Modern ve zarif tasarımıyla dikkat çeken evi, hayranları ve birçok kişi tarafından merak ediliyor. Serenay Sarıkaya'nın evi, onun hem profesyonel hayatına hem de özel yaşamına uygun şekilde dizayn edilmiş. Peki, Serenay Sarıkaya'nın evi nasıl? Serenay Sarıkaya'nın evi!

SERENAY SARIKAYA'NIN EVİ

Şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren bu evde Sarıkaya, hem yaratıcı projeler üretirken hem de kendine vakit ayırabiliyor. İç dekorasyonunda kullanılan dikkat çekici detaylar, ünlü oyuncunun zevkini ve yaşam tarzını yansıtıyor.