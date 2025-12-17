Haberler

SammyVit Klass Model Türkiye yıldızlarını görkemli bir geceyle seçti

SammyVit Klass Model Türkiye yıldızlarını görkemli bir geceyle seçti
Güncelleme:
Podyum, sinema ve televizyon dünyasına yeni yıldızlar kazandırma misyonu ile gerçekleştirilen ve büyük ses getiren SammyVit Klass Model Türkiye 2025, muhteşem final gecesiyle iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimleri buluşturdu. Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleşen muhteşem finalde 19 kadın ve 20 erkek finalist jüri karşısına çıktı.

Türkiye'nin en çok okunan cemiyet, sosyal yaşam ve magazin dergisi Klass Magazin'in kurucusu Muammer Kapucuoğlu önderliğinde gerçekleşen" Klass Model Türkiye", SammyVit isim sponsorluğunda görkemli bir geceyle Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleşti.

SammyVit Klass Model Türkiye 2025, büyük heyecana sahne olurken sahne şovlarıyla da büyük beğeni topladı. Yarışma öncesinde gerçekleştirilen kırmızı halı geçidinde konuklar tüm şıklıkları ve zarafetleriyle yürürken tören büyük bir sürprizle başladı. Güzellik ve modellik yarışmaları tarihinde ilk kez bir yarışmaya özel marş bestelenirken Muammer Kapucuoğlu konuşmasını yapmak üzere sahneye bu beste ile çıktı. Büyük beğeni toplayan Klass Model Türkiye marşı uzun süre alkışlanırken sonrasında gece Muammer Kapucuoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam etti.

SEDA SAYAN VE TUĞBA DURAN SAHNE ALDI

SammyVit Klass Model Türkiye, her biri alanının önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleriyle de fark yarattı. Muammer Kapucuoğlu'nun jüri başkanı olduğu organizasyonda Sami Topbaş, Melec Çakmak, Kumru Köseler, Murat Tavman, Aytaç Ağdağ, Asel Erensoy, Umutcan Ateş, Tuğçe Arı, Berrak Cules, Murat Aygen, Pınar Güve, Benan Kurtuluş, Mevlüt Dede, Tuğçe Kaya, Teoman Sancaktar, Adalet Deniz Kılıç gibi sektörlerinin önemli isimleri jüride yer aldı.

Muhteşem gecede Seda Sayan ve Tuğba Duran da sahne alırken şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir müzik şöleni sundular.

Sahne şovları ve defilelerle de büyük beğeni toplayan gecede üçüncülüğü kadınlarda Arya Altun, erkeklerde ise Eren Kaya, ikinciliği kadınlarda Hilal Aydın, erkeklerde Efe Soykan Okka kazanırken, Klass Model Türkiye unvanına ise kadınlarda Ece Çetin ve erkeklerde ise Taha Yiğit Tarakçı layık görüldü.

Mansiyon ödüllerinde ise Klass Fotomodel ödülünü Nisa Kuzubaşoğlu ve Barış Esin, Klass Fizik ödülünü Berfin Gündüz ve Suheyl Hocaoğlu, Klass Catwalk ödülünü Yağmur Beliz Karataş ve Leon Barkın, Klass Face ödülünü Elanur Asil ve Utku Akan, Klass Smile ödülünü ise Mina Beyazıt ile Serhat Dağıstanlı kazandı.

SAMMYVİT KLASS MODEL TURKIYE 2025 DERECEYE GİRENLER

1-ECE ÇETİN- TAHA YİĞİT TARAKÇI

2-HİLAL AYDIN- EFE SOYKAN OKKA

3-ARYA ALTUN- EREN KAYA

KLASS PHOTOMODEL: Nisa Kuzubaşoğlu- Barış Esin

KLASS CATWALK: Yağmur Beliz Karataş- Leon Barkın

KLASS PHYSİCS: Berfin Gündüz- Suheyl Hocaoğlu

KLASS FACE: Elanur Asil- Utku Akan

KLASS SMİLE: Mina Beyazıt- Serhat Dağıstanlı

Ceylan Yıldız
