Haberler

Kurban pazarında kavga: Jandarma havaya ateş açtı, kadın astsubay araya girdi

Kurban pazarında kavga: Jandarma havaya ateş açtı, kadın astsubay araya girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlık hayvan pazarında iki grup arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Jandarma havaya ateş açarken, sivil kıyafetli bir kadın astsubayın cesur müdahalesi dikkat çekti.

Bursa'da kurbanlık hayvan pazarında çıkan kavgada ortalık karıştı. Tarafları ayırmak için jandarma havaya ateş açarken, sivil kıyafetli kadın astsubayın cesur müdahalesi dikkat çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlık hayvan pazarında çıkan kavga paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bölgede bulunan sivil kıyafetli bir kadın astsubay da tarafların arasına girerek kavgayı sakinleştirmeye çalıştı. Büyük cesaret gösteren kadın astsubay, tarafları ayırmak için uzun süre çaba harcadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine jandarma ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. Yaşanan arbede sonrası taraflar güçlükle kontrol altına alınırken, pazarda kısa süreli panik yaşandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Eli kanlı terör örgütünün iki numarası öldürüldü
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aston Villa Liverpool'u paramparça etti

Liverpool'u paramparça ettiler!
Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek

Gerçeği 31 yıl sonra öğrenen ünlü iş insanının dünyası başına yıkıldı
Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar

Tam 40 otobüs, yüzlerce özel araçla birlikte Ankara'ya akın edecekler