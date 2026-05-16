Kurban pazarında kavga: Jandarma havaya ateş açtı, kadın astsubay araya girdi

Bursa'da kurbanlık hayvan pazarında çıkan kavgada ortalık karıştı. Tarafları ayırmak için jandarma havaya ateş açarken, sivil kıyafetli kadın astsubayın cesur müdahalesi dikkat çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlık hayvan pazarında çıkan kavga paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bölgede bulunan sivil kıyafetli bir kadın astsubay da tarafların arasına girerek kavgayı sakinleştirmeye çalıştı. Büyük cesaret gösteren kadın astsubay, tarafları ayırmak için uzun süre çaba harcadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine jandarma ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. Yaşanan arbede sonrası taraflar güçlükle kontrol altına alınırken, pazarda kısa süreli panik yaşandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı