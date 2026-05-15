Cezaevine girmemek için sürekli çocuk doğuran kadın yeniden ceza aldı

Samsun'da hırsızlık suçundan 65 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevine girmemek için sürekli çocuk doğurduğu iddia edilen 8 çocuk annesi kadın, yeni bir davada 3 yıl 9 ay 18 gün daha hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan ve 65 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası olmasına rağmen cezaevine girmemek için sürekli çocuk doğurduğu iddia edilen 8 çocuk annesi kadın, hırsızlık suçundan yargılandığı davada 3 yıl 9 ay 18 gün daha hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikametten yaklaşık 20 bin TL nakit para çalınması üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip ve araştırmada hırsızlık olayını Saniye G. (31) ile 13 yaşındaki oğlu Ç.G.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan anne ve oğlunun işlemleri emniyette tamamlandı.

Yapılan incelemede Saniye G.'nin evden hırsızlık suçundan 60 ayrı suç kaydı bulunduğu, hakkında kesinleşmiş 65 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası olduğu öğrenildi. 8 çocuk annesi olduğu belirtilen kadının, en küçük çocuğunun 6 aylık olması nedeniyle cezasının infazının ertelendiği, en büyük çocuğunun ise 13 yaşında olduğu ifade edildi. Şüphelinin cezaevine girmemek amacıyla sık sık çocuk doğurduğu ileri sürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından 13 Mart 2026 tarihinde Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Saniye G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Saniye G., hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davada hakim, Saniye G.'yi hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay 18 gün, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırarak toplamda 3 yıl 9 ay 18 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan, Saniye G.'yi tutuklayan Samsun 2. Sulh Ceza Hakimi'nin, şüphelinin ceza infazından kaçmak amacıyla mevcut yasal düzenlemelerden faydalanmak için çok sayıda çocuk dünyaya getirdiğine dikkat çekerek konuyu Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne taşıdığı öğrenildi. Hakimin, Türk Ceza Kanunu'ndaki bazı düzenlemelere benzer şekilde bu haktan yararlanmanın belirli bir sayıyla sınırlandırılması yönünde öneride bulunduğu belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
