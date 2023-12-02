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Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu

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Bir süredir merakla beklenen Ölümlü Dünya 2 filmi dün vizyona girdi. Başrollerinde usta isimlerin yer aldığı film, bu yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı oldu.

Taff Pictures imzalı Timur Savcı ve Cemal Okan'ın yapımcılığını üstlendiği Ali Atay'ın başarılı rejisi ve Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan'ın kadrosunda yer aldığı Ölümlü Dünya 2, vizyona girdi. Film, vizyona girmeden önce en çok ön satışı yapılan Türk yapımı olarak başarısını gözler önüne serdi.

İLK FİLM GENİŞ BİR İZLEYİCİ KİTLESİNE ULAŞMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2 vizyona girmeden bu yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı oldu. Serinin 5 yıl önce vizyona giren ilk filmi hem sinemada hem de gösterildiği dijital platformlarda izleme oranlarıyla uzun süre konuşulmuş bu sebepten de filmin devamı çekilmişti.

Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu

Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu

Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu

Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu

Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu

Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu

Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu

Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu

Ölümlü Dünya 2, en çok ön satışı yapılan Türk filmi oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Sinema

Feyyaz Yiğit Ali Atay Sinema Magazin Haberler

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