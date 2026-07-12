Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, mevcut Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası olan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen eski emire Allah'tan rahmet dilenirken, ailesi ve Katar halkına başsağlığı mesajı iletildi.

1995'TEN 2013'E KADAR KATAR'I YÖNETTİ

Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 1995 yılında Katar Emiri olarak göreve geldi. Yaklaşık 18 yıl ülkeyi yöneten Al Sani, 2013 yılında görevini oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devrederek Körfez ülkelerinde nadir görülen gönüllü bir iktidar değişimine imza attı.

KATAR'I KÜRESEL BİR AKTÖRE DÖNÜŞTÜRDÜ

Görev süresi boyunca Katar'ın doğal gaz gelirlerini ekonominin lokomotifi haline getiren Şeyh Hamad, ülkenin altyapısına, eğitimine ve uluslararası yatırımlarına büyük kaynak ayırdı. Dış politikada daha etkin bir çizgi izleyen Katar'ın bölgesel ve küresel etkisini artıran liderlerden biri olarak kabul edildi.

Al Jazeera televizyonunun uluslararası bir medya kuruluşuna dönüşmesinde de önemli rol oynayan Şeyh Hamad döneminde Katar, diplomasi, enerji ve spor alanlarında küresel ölçekte öne çıktı. Ülkenin 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği sürecinin temelleri de onun emirliği döneminde atıldı.

KİMDİR?

1952 doğumlu Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, Katar'ın Al Sani hanedanına mensuptu. Askeri eğitim alan Hamad, uzun yıllar savunma ve güvenlik alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında Katar Emiri olduktan sonra ülkesinde kapsamlı ekonomik ve kurumsal reformlara öncülük etti. 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devrederek aktif siyasetten çekildi.

Kaynak: AA