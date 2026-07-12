Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

AVCILAR'da kendisini iyi hissetmeyince İBB'ye ait umumi tuvalete giren Ercan Gündemur (43), lavaboda yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak yere düştü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Gündemur'un cenazesi otopsi işleminin ardından Esenyurt'ta toprağa verildi.

Olay, 10 Temmuz akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde bulunan İBB'ye ait umumi tuvalette meydana geldi. İddiaya göre Ercan Gündemur, kendisini rahatsız hissedince tuvalete girerek lavaboda elini ve yüzünü yıkamak istedi. Bu sırada fenalaşan Gündemur, yere düştü ve istira etmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gündemur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Gündemur'un cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Ercan Gündemur'un cenazesi, Esenyurt'taki Erenler Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı