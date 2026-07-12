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Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift öldü, bebekleri yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, 8 aylık bebekleri ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, 8 aylık bebekleri ağır yaralandı.

Hasan Samur (27) idaresindeki 35 MSB 45 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Zehra Özkan Samur (26) yaşamını yitirdi, 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı bebek, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş, eşinin ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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