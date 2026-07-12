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Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
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Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçeleri arasındaki kara yolunda binlerce kurbağa aynı anda karşıya geçmeye çalışırken birçoğu araçların altında kalarak telef oldu. Bölge sakinleri, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su birikintilerinden çıkan kurbağaların toplu halde yola ulaştığını belirtti.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi ile Sulusaray ilçesi arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik kara yolunda binlerce kurbağa aynı anda yoldan geçmeye çalıştı. İlginç doğa olayı nedeniyle çok sayıda kurbağa araçların altında kalarak telef oldu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesi ile Sulusaray ilçesi sınırındaki Kantar mevkisi arasında meydana geldi. Yol güzergahını kullanan sürücüler, asfalt üzerinde binlerce kurbağanın ilerlediğini görünce hayrete düştü. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kurbağaların önemli bir bölümü ise seyir halindeki araçların altında ezildi. Bölge sakini İsa Sarı, ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek; "Sulusaray ilçesi Kantar mevkisine giderken küçük boyutlu sürüler halinde kurbağaların geçişine rastladım. Neden olduğunu ben de bilemedim. Araçlar geçtikçe çoğu hayvan ezildi. Bu yıl yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle taşkın oluşan dere ve su birikintilerine kurbağaların yumurta bıraktığını düşünüyorum. Yumurtadan çıkan yavru kurbağalar toplu halde yola ulaştı. Binlerce yavru kurbağa ile büyükleri birlikte karşıya geçmeye çalışıyordu" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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