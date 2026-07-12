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Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize uçtu. Kazada sürücü Kaan Taşkıran hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde otomobilin denize uçtuğu kazada, sürücü Kaan Taşkıran (28) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Irmak Mahallesi Çandır mevkisinde meydana geldi. Kaan Taşkıran yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle denize uçtu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşkıran'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Taşkıran'ın cansız bedeni, otopsi için Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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