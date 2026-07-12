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Trump'tan Graham için taziye mesajı! Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde

Trump'tan Graham için taziye mesajı! Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
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71 yaşında hayatını kaybettiği açıklanan ABD'li Senatör Lindsey Graham için ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk taziye mesajı geldi. Trump, Graham'ı "tanıdığım en büyük insanlardan ve senatörlerden biri" olarak nitelendirirken, yıllar önce Graham'ın Trump'ı "ırkçı", "yabancı düşmanı" ve "dini bağnaz" sözleriyle sert şekilde eleştirdiği açıklamalar yeniden gündeme geldi. İkili, daha sonraki yıllarda ABD siyasetinin en yakın müttefiklerinden biri haline gelmişti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için taziye mesajı yayımladı.
  • Lindsey Graham, 2015'te Trump'ı 'ırkçılığı körükleyen, yabancı düşmanı ve dini bağnaz biri' olarak eleştirmişti.
  • Graham, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından onun Senato'daki en güçlü destekçilerinden biri haline geldi.

Abd Başkanı Donald Trump, 71 yaşında hayatını kaybettiği açıklanan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için ilk kez konuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Graham'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Lindsey Graham tanıdığım en büyük insanlardan ve senatörlerden biriydi. Çok çalışkan gerçek bir vatanseverdi." ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE TRUMP'I EN SERT ELEŞTİREN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Trump'ın duygusal mesajının ardından Graham'ın geçmişte yaptığı sert açıklamalar yeniden gündeme geldi.

2015 yılında CNN'e konuşan Graham, Donald Trump için "Irkçılığı körüklüyor, yabancı düşmanı ve dini bağnaz biri. Benim partimi temsil etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

2016 başkanlık seçimleri öncesinde ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ı aday gösterirsek mahvoluruz... Ve bunu hak ederiz." sözleriyle Cumhuriyetçi Parti'yi uyarmıştı.

EN YAKIN MÜTTEFİKLERİNDEN BİRİ OLDU

Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ise iki isim arasındaki ilişki tamamen değişti.

Graham, zamanla Trump'ın Senato'daki en güçlü destekçilerinden biri haline gelirken, ikili sık sık birlikte golf oynadı ve birçok kritik siyasi süreçte ortak hareket etti.

ABD basını, Graham'ı son yıllarda Trump'ın Kongre'deki en sadık müttefiklerinden biri olarak gösteriyordu.

BİR KONUDA AYRIŞTILAR

Her ne kadar Trump'a en yakın isimlerden biri olsa da Graham, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınına karışan yaklaşık 1.500 kişiyi affetmesini kamuoyu önünde eleştirmişti.

Deneyimli senatör, bu kararın benzer olayların yeniden yaşanmasına zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmmi:

Darısı reis'in dostu sarıya

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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

siyaset kıvraklık iyi dans etmek hoplayıp zıplamak bol konuşmak. sanatıdır

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