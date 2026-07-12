İran'dan ABD'ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin

ABD ile İran arasında son haftalarda art arda yaşanan gerilim yeni bir boyut kazandı. ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırılarının ardından İran Meclis Başkanı ve müzakere heyeti başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kalibaf, X hesabından ABD ile İran arasında imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptının 5. maddesini yayımladı. Söz konusu maddede, İran'ın anlaşmanın imzalanmasının ardından Basra Körfezi ile Umman Denizi arasındaki ticari gemilerin 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçişini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacağı belirtiliyor.

"TEK TARAFLI ANLAŞMALAR DÖNEMİ BİTTİ"

Paylaşımında ABD'ye sert mesajlar veren Kalibaf, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi bitti. Size söylemiştik; ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin. Gerçeklik kapıyı çalıyor." ifadelerini kullandı.

Kalibaf'ın paylaşımı, ABD'nin son saldırılarının ardından Washington'un mutabakat hükümlerini ihlal ettiği yönündeki İran tezinin yeni bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ABD'Yİ ANLAŞMAYI İHLAL ETMEKLE SUÇLUYORLAR

İran yönetimi, son günlerde ABD'nin yeniden hava saldırıları düzenlemesini, petrol yaptırımlarını geri getirmesini ve askeri baskıyı artırmasını mutabakat zaptının açık ihlali olarak görüyor. Kalibaf daha önce de Washington'u "sürekli yeni saldırılarla tehdit etmek", "petrol yaptırımlarını yeniden uygulamak" ve "İran'ın güneyini vurmakla" suçlamıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Kalibaf'ın açıklaması, ABD'nin bu hafta İran'da yaklaşık 140 askeri hedefi vurmasının ve İran'ın da Katar, Bahreyn, BAE ile Kuveyt'teki ABD üslerine füze ve İHA saldırıları düzenlemesinin ardından geldi. Karşılıklı saldırılar, taraflar arasında daha önce imzalanan ateşkes ve mutabakat sürecinin fiilen askıya alındığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

MUTABAKAT TARTIŞMASI DERİNLEŞİYOR

İran tarafı, nihai anlaşmaya geçilebilmesi için mutabakat maddelerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini savunurken, ABD ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle askeri operasyonlarını meşru müdafaa kapsamında değerlendirdiğini belirtiyor. Tarafların karşılıklı suçlamaları, diplomatik sürecin geleceğine ilişkin belirsizliği artırıyor