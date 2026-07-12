Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre, ABD'nin Kansas City kentinde kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Arjantin, uzatmalarda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşma boyunca sert müdahaleler ve hakem kararları nedeniyle tansiyon sık sık yükseldi. Özellikle ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda Arjantin kaptanı Lionel Messi ile karşılaşmanın Portekizli hakemi Joao Pedro Pinheiro arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"BENİMLE SAYGILI KONUŞ"

Saha içi kameralara yansıyan görüntülerde Messi'nin hakeme, "Benimle normal konuş, benimle saygılı konuş. Ben sana normal konuştum." ifadelerini kullandığı görüldü. Arjantin basını ve TyC Sports da yıldız futbolcunun hakemden kendisine daha saygılı davranmasını istediğini aktardı.

SİNİRLİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Messi'nin konuşma sırasında işaret parmağını hakeme doğru uzattığı ve oldukça öfkeli olduğu görüldü. Hakem Pinheiro ise kısa süreli konuşmanın ardından oyunu devam ettirdi.

MAÇA TARTIŞMALI KARARLAR DAMGA VURDU

Karşılaşmada yalnızca Messi ile hakem arasındaki diyalog değil, VAR kararları da uzun süre konuşuldu. İsviçreli Breel Embolo'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi ve bazı hakem kararları İsviçre cephesinin tepkisini çekerken, teknik direktör Murat Yakin maç sonu açıklamalarında yönetimi eleştirdi.

YARI FİNALDE RAKİP İNGİLTERE

Uzatmalarda Julián Álvarez ve Lautaro Martínez'in golleriyle mücadeleyi 3-1 kazanan Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'nin rakibi oldu.

Kaynak: Haberler.com