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Şanlıurfa'da bir kadın evde ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir kadın evde ölü bulundu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Suriye uyruklu bir kadın, evinde ölü bulundu. Kötü koku üzerine ihbarda bulunan mahalle sakinlerinin çağırdığı ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evde ölü bulundu. Şairnabi Mahallesi'nde Suriye uyruklu R.K'nin (37) kaldığı evde kötü koku geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kadının öldüğünü belirledi. R.K'nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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