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Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
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Bandırma Gemi Müzesi, kara yoluyla 3,5 kilometre taşınarak Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımını attığı İstiklal Meydanı'na getirildi. 240 tonluk müze, 72 tekerlekli sistemle 4 saatte taşındı ve 2027'de açılması planlanıyor.

BANDIRMA Gemi Müzesi, kara yoluyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını attığı İstiklal Meydanı'na getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi, Canik ilçesinden kara yoluyla İlkadım ilçesindeki İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na getirildi. 240 tonluk Bandırma Vapuru Müzesi, geniş güvenlik önlemleri alınarak yaklaşık 3,5 kilometre taşındı. Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği taşıma sürecinde 72 tekerlekli bağımsız süspansiyon aks sistemi kullanıldı. Saat 06.30'da başlatılan süreç, yaklaşık 4 saat sürdü. Bandırma Gemi Müzesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin en ağır tonajlı kara transferi olduğu bildirildi.

'O GÜNKÜ 1919 SABAHINDAKİ NOKTAYA TAŞIYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necdet Çamaş, "Bandırma Vapuru, 1999 yılında yapıldı. Yaklaşık 26 yıldan beri de orada hizmet veriyordu Doğu Bahçeliki alanında. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan burada yaklaşık 91 metrekarelik bir alanı hem İstiklal Meydanı hem de Milli Mücadele Açık Hava Müzesi olarak yeniden düzenleme kararı aldı. Şimdi biz de Bandırma Vapuru'nu karadan bir yolculukla o günkü 1919 sabahındaki noktaya taşıyoruz" dedi.

'2-3 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞACAK'

8 aylık çalışma sonrası faaliyete geçtiğini belirten Çamaş, "Türkiye'de bu işi yapabilecek olan firmaları tek tek araştırdık. Onlarla görüşmeler yaptık. Daha sonra teknik ekipler, Almanya'dan ve taşıyıcı firmanın mühendisleri buraya geldiler. 4-5 sefer yerinde toplantı yaptık. Bütün simülasyonları yaptık. Şunu söyleyebilirim. Samsun, bir milletin kaderini Karadeniz'de taşıyan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayan şehir. Samsun; 19 Mayıs şehri, Samsun ilk adım şehri. Bu proje, bu tarihe saygı. Ben öyle inanıyorum ki bugün yaklaşık 1 milyon ziyaretçisi olan kısıtlı alandaki Bandırma Vapuru artık önümüzdeki yıldan itibaren herhalde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi olacak. 2-3 milyon ziyaretçiye ulaşacak. Hemen yerine taşıdıktan sonra etrafındaki peyzaj çalışmalarını yapacağız. O peyzaj çalışmalarından sonra zaten insanlarımızın ziyaretine belki içine girmeyecek ama etrafında dolaşabilecekleri hale getireceğiz. Ama asıl amacımız; o Milli Mücadele Açık Hava Müzesi ile birlikte 2027 yılının ilkbaharında, mayıs ayında ümit ediyorum inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir programla açılışını yaparız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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