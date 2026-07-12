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Venezuela'da depremlerde ölü sayısı 4 bin 333'e yükseldi

Venezuela'da depremlerde ölü sayısı 4 bin 333'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 4 bin 333'e, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı. Yetkililer, 25 bin yeni konut inşa edilmesi planlandığını açıkladı.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 333'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 215 artarak 4 bin 333'e yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu aktardı. Rodriguez, evlerini kaybeden 17 bin 900'den fazla kişi için 25 bin yeni konut inşa edilmesinin planlandığını kaydederek, bunun için 'hukuksuz şekilde bloke edilen' mali kaynaklara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Enkaz kaldırma ve cenaze arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Rodriguez, "Biz spekülasyonlar üzerinden hareket edemeyiz, gerçekler temelinde hareket etmek zorundayız. Dün itibarıyla kimliği belirlenemeyen 315 kişi bulunuyor. Bu kişilerin kimlikleri ne yakınları tarafından teşhis edilebildi ne de alınan parmak izleri sistemdeki herhangi bir kimlik bilgisiyle eşleştirilebildi. Bu sayı, hayatını kaybeden toplam kişi sayısının yüzde 7'sine denk geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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