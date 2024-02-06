MİRAÇ KANDİLİ VE DEPREM MESAJLARI | 6 Şubat Deprem ve Miraç Kandili anlamlı dualı, ayetli mesajları neler?

Miraç Kandili ve deprem mesajları 2024 neler olduğu merak ediliyor. Dualı, anlamlı ve ayetli kandil mesajları araştırılırken 6 Şubat deprem mesajlarıda araştırılıyor. Miraç gecesi ibadetleri arasında namaz kılma, Kur'an-ı Kerim okuma, istiğfar etme ve dua etme bulunur. 6 Şubat Deprem ve Miraç Kandili anlamlı dualı, ayetli mesajları neler? Detaylar haberimizdedir…

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2024

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun.

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bu gece Miraç Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım. Hayırlı kandiller.

Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili!

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.. Herkese hayırlı günler.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Türk İslam âleminin Miraç kandili kutlu olsun.

Tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili kutlu olsun... Allah'ım dua ediyorum bu illetten umarım bir an önce tüm insanlık kurtulur.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler.

Miraç yükselmek anlamına gelir.. Varlığın zaman ve mekanla kayıtlı olmayan bir menzilde yol almasıdır. Namaz mü'minin miracıdır sözü bu anlamda kişinin Rabbine yükselişi demektir.Her amelimizin Allah için bir miraç olması dileğiyle.. Müslümanların miraç kandili kutlu olsun.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu kutlu gecenin Gazi şehrimize, ülkemize ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum.Rabbim muhabbet ve kardeşliğimizi bu kutlu gecenin hürmetine daim kılsın.

Mübarek Miraç Kandili gecesinde kalplerdeki dualarımız ortak. Dileğim odur ki; bu kutlu gece, yaralarımızın bir an önce sarılmasına, birlik ve beraberliğin yüceltilmesine vesile olsun. Miraç kandiliniz Mübarek olsun."

Allahım! Bizleri Regaib'le sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek seni hak eden kullarından eyle.

Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Kim ihlaslı olarak "Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah" derse cennete girer." "Onun ihlası nedir" diye soruldu; "Kişiyi Allah Teala'nın haramlarınadan korumasıdır" buyurdu.(El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c. 1.s.18.)

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

6 ŞUBAT DEPREM MESAJLARI